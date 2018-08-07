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特斯拉二季度亏损扩大：上海建厂资金来源于当地贷款

特斯拉二季度亏损扩大：上海建厂资金来源于当地贷款
2018年08月07日 01:17 21世纪经济报道
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　　本报记者 王欣 上海报道

　　特斯拉在上海建设的、被称作“无敌舰”的工厂，目前正在大规模招募第一批“船员”。

　　8月5日，特斯拉在其官方微信上首次发布热招职位，包括EPC工程总监、政府事务项目经理、施工经理、土木工程师、电气设计工程师、机械设计师以及法律顾问、高级财务经理、招聘人员等。

　　一位知情人士告诉21世纪经济报道记者：“特斯拉上海工厂已经在抢人了，直接开出三倍工资，上汽的技术人员走了一大批。”

　　不过，特斯拉整体状况并不乐观。8月2日，特斯拉公布了2018财年第二季度财报。财报显示，第二季度亏损从上年同期的4.01亿美元扩大至7.43亿美元，同比亏损扩大两倍。

　　尽管特斯拉汽车亏损严重，手握27亿美元现金的特斯拉汽车CEO埃隆·马斯克仍表示公司资金情况没有问题，而他们还将通过提高利润率和削减成本来实现盈利。马斯克表示，预计该公司的现金流到第三季度将会转正。

　　此外，特斯拉在上海建厂，资金来源一度成谜。如今，马斯克宣布称，将向当地寻求贷款，建厂资金也从50亿美元减至20亿美元。但在2019年首批资金到位前，特斯拉目前最重要的是，大规模招募当地技术人员。

　　8月6日，马斯克在其社交网站上宣布，目前正在研发一种迷你车型，车内空间可容纳一人。但即便如此，对于特斯拉而言，最棘手的问题依然是提升Model 3的产能。

　　Model 3量产能力提升

　　根据财报，特斯拉第二季度营收为40.02亿美元，较去年同期的27.90亿美元增长43%；净亏损为7.43亿美元，较去年同期的净亏损4.01亿美元扩大；归属于普通股股东的净亏损为7.18亿美元，较去年同期的3.36亿美元扩大。

　　在产销量方面，2018年第二季度，特斯拉生产车辆53339辆，交付40768辆，产销量环比今年第一季度明显增加。

　　其中备受关注的Model 3第二季度交付了18449辆，Model S和Model X交付了22319辆。

　　为了提高Model 3的周产量，特斯拉想出了很多办法，例如在主厂外一个巨大的帐篷里搭建组装线，开展生产；实行“多班制”；从其它地区的工厂和分公司抽调人手，增加位于加州的Model 3工厂量产能力。

　　今年6月，特斯拉实现了一项长期难以实现的目标，即每周生产5000辆Model 3汽车。

　　马斯克还为此发文称，第二季度最后一周该公司共生产了7000辆轿车，其中包括5000辆Model 3，顺利达成此前设定的5000辆Model 3的周产能目标。

　　“不管怎样，我想我们拥有一支了不起的团队，我相信我们能够在明年底达到每周生产1万辆汽车的目标。而且，今年底我们将会实现每周生产5000辆汽车的目标。”8月2日，马斯克在财报分析会上表示。

　　此外，特斯拉方面还表示，到8月晚些时候，Model 3的周产量将进一步达到6000辆，之后继续提升产能，以尽快达到周产万辆。其中整个第三季度，预计Model 3的累计产量将达5.5万辆。

　　在此前，有外媒报道称，为了改善现金流，特斯拉要求供应商退还“2016年支付的大部分资金”。

　　但特斯拉对此事的回应是，与供应商进行谈判是为了达成“更加可持续的长期成本基础”，并且就该要求只联系了不到10家供应商。特斯拉称，与其他供应商的讨论主要集中在未来订单的价格上。

　　“随着Model 3的推出，我们可以向供应商争取更好的支付条件，让支付时间变得更长一些，例如我们可以在60天后支付。而且，我们还能够加快汽车的生产过程。”马斯克在电话会上表示。

　　马斯克设想了一种理想的状态：“我们生产和销售汽车，拿到货款，然后再向供应商付钱。这样一来，你发展得越快，你的现金储备就会越多。显而易见，这是一种理想的境界。”

　　与此相关的是，特斯拉的动力电池供应商松下电池，第二季度运营亏损达84日元（约合7534万美元），主要是由于与特斯拉合作运营的所谓Gigafactory的生产成本提高所致。

　　“特斯拉的生产正在获得增长势头。”松下首席财务官Hirokazu Umeda显示出了对特斯拉的支持，“我们正在增加一个新的生产线，并期待这条生产线在本财年下半年(从10月份开始)，不仅为我们的营收，也为我们的利润表现做出贡献。”

　　上海工厂大规模招工

　　在进入中国第五年后，7月10日，特斯拉终于决定在中国独资建设超级工厂——Gigafactory 3。

　　特斯拉在二季度财报分析会上表示，中国工厂将会在接下来几个季度启动建设，第一辆车有望三年内下线。“对于中国市场而言，我们的计划将基本上是利用中国本地银行提供的一笔贷款，用当地债务为上海的超级工厂(Gigafactory)提供资金。”马斯克称。

　　“特斯拉欲在上海建车厂，独资形式却带不来美国的资金投入，反而要从中国的金融机构借贷，而不是从股市圈的。我们关注的问题是，要看它用什么家底做担保或美国谁肯给它担保？若发改委批准建厂，两年后万一特斯拉产品没有市场竞争力而受阻，现金流断流，还贷问题就是最大问题了。”8月2日，汽车行业分析师钟师告诉21世纪经济报道记者。

　　在外界质疑特斯拉在华布局资金来源方式存在隐患的同时，也有消息传出，华夏幸福或将为特斯拉出资，但具体金额并未透露。

　　“并不知情。”8月5日，熟悉华夏幸福的业内人士对21世纪经济报道记者表示。

　　特斯拉宣称，在工厂获得批准和许可后不久就会开工建设，首批车辆大约在两年内交付。此外，工厂初期产量将达到每年25万辆，还需要两到三年的时间才能达到产能50万辆的目标。

　　马斯克说，中国工厂还将生产电池，但并未指明供应商。目前，松下是特斯拉电池的独家供应商，因此也应该是特斯拉中国工厂的理想选择。

　　（编辑：周开平）

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