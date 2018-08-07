新浪科技> 业界 > 正文

新势力造车量产难突破：李斌和何小鹏隔空定“赌约”

新势力造车量产难突破：李斌和何小鹏隔空定“赌约”
2018年08月07日 01:17 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本报记者 纪伟 北京报道

　　近日，有关蔚来汽车交付和续航里程问题成为外界热议的焦点。

　　8月初，小鹏汽车董事长何小鹏曾公开称，在新势力造车企业中，今年没有人可以交付1万辆。8月5日，蔚来汽车创始人李斌隔空对赌何小鹏，即到今年年底前，蔚来肯定交付1万辆，赌注是一辆蔚来ES8 或一辆小鹏汽车。

　　但在外界看来，这种赌约意义不大，和此前明星企业家王健林和马云的1亿的赌约，以及董明珠和雷军的10亿赌约相比，李斌与何小鹏的赌约不免有些“小气”。

　　从更为深层意义上来看，对赌反映出目前新势力造车企业的很多问题，任何一方的失败，均会影响消费者的购买信心。

　　目前电动汽车最大的痛点就是续航里程。8月初，有蔚来ES8的车主反映，ES8在高速上续航里程只有200公里左右，达不到厂商所宣传的355公里。蔚来汽车第一时间做出解释称，355公里续航是NEDC综合路况，并不是高速路况，之前，蔚来官测高速续航在229 公里左右（120时速，空调开着的情况下）。

　　针对续航里程问题，5日，李斌也坦言，蔚来不占优势。为了解决该问题，蔚来在推出了换电模式的同时，又推出了移动充电车的概念，但实际效果如何还有待市场检验。

　　其实，8月初何小鹏在其朋友圈发布的一条信息颇具代表性，他认为新势力造车公司第一辆车最好只交付给内部员工和少数用户，给汽车中期改款腾出时间和空间来，大幅度提高品质和平台体系，同时感慨造车是非常难的。

　　8月6日，一位汽车行业内资深人士告诉21世纪经济报道记者：“伴随一些技术资金雄厚的国际车企纷纷转战新能源汽车领域，新势力造车开始出现焦虑和慌张，因为单论产品一致性和制造工艺，前者要远胜于后者，此外新势力造车新车上市之前的承诺要兑现，但如果未满足消费者预期，那么对企业未来发展将有很大影响。”

　　与传统车企差异不大

　　目前来看，这些国内新势力造车企业已上市或处于规划中的车型大多为SUV车型，部分为轿跑或跑车。此外，这些电动车有两个共同点：一是搭载智能化应用，包括车联网、智能驾驶辅助系统，并且在交互层面多以大屏为中心；二是宣传人性化配置，但不侧重产品性能。

　　在业内人士看来，与传统车企相比，新势力造车新意并不明显，产品同质化十分严重，主要原因在于目前这类企业普遍不具备体系能力，无论是产品规划、研发、生产制造，还是销售推广，都没有完整经验，需要大量借助供应商的成熟解决方案。此外，为了规避市场风险和较快收回投资，企业需要拿出能吸引市场关注和接受的产品。

　　事实上，在看到新势力造车企业目前的产品之后，大部分传统企业更具信心，认为前者并不是 “黑马”，或许更多是一只“白鼠”。有人认为，相比前者，后者并不着急去布局，有传统燃油车市场作为底牌，传统车企显然有能力去进行慢慢过渡。

　　对此，上述人士提到：“目前大多数新势力造车企业还未能找到真正能让消费者动心、给消费者带来切实好处的产品，因此只能打低价牌、服务牌，但随着技术的提升，新势力造车企业能快速将技术应用到产品上，蔚来、威马、小鹏、奇点等企业会有更多机会。”

　　企业机制决定“成败”

　　目前较早的一批新势力造车正与时间赛跑，在2018年开始进入冲刺阶段，蔚来、威马、小鹏、绿驰、奇点等都在加紧交付量产车或制定量产的规划。

　　据了解，今年5月31日，蔚来汽车向内部员工交付10辆ES8，6月28日，开始向普通用户交付。小鹏汽车在今年1月全球首发量产上市车型小鹏G3，并实验性地交付了39 辆新车，威马汽车预计下半年开始大批量交付。

　　但从产品来看，在目前市场环境下，新势力造车企业无法像特斯拉一样，更为大胆地去搭载新技术，回顾目前这些企业产品宣传，更多提及的是智能化，但实际与一些传统车企搭载的智能系统并没有太大差距。

　　这与企业管理团队是分不开的。国内大部分新势力造车的人才均来自传统车企，而这部分人由于多年在传统车企工作，虽然经验丰富，但要做新技术，其实很难快速转换。

　　新势力造车企业的用人机制更为灵活，但也存在一定“泡沫”。有汽车业内人士分析称，传统车企拥有巨大的技术优势，懂得如何造一台好车，造一台质量可靠、成本合理、工艺精湛的产品，但如果这部分人才不断流失到新势力造车企业中，那么传统车企的最大优势就会逐步丧失。

　　(编辑：周开平)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有