黑猫投诉联手携程推“安心游”：提高用户服务水平

新浪科技讯 8月6日下午消息，暑期是旅游旺季，游玩虽愉快，但旅行途中遇到的消费问题也让很多消费者头疼：异地维权成本高、合同存霸王条款、出行安全难保障……现在，这些问题将得以解决。为了更好地为消费者服务，黑猫投诉联合携程等旅游出行类企业共同打造消费者权益保护联盟升级版——“黑猫安心游”活动，以联合发声的形式共同承诺为消费者的暑期出游保驾护航。

携程加入“黑猫安心游”计划 打造安全公平透明的旅游消费环境

携程作为中国领先的综合性旅行服务公司，向超过3亿注册会员提供包括酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及攻略社区在内的全方位旅行服务。

今年暑期，携程将为消费者提供酒店、门票、旅游度假、用车等产品的大力度优惠，让消费者出游省钱、省心，获得更好的旅行体验。

自创立至今，携程始终坚持“以客户为中心”的服务理念，不断提升服务质量和用户体验，打造安全、公平、透明的旅游消费环境，为全球旅客提供更优质的服务。通过与黑猫投诉在“安心游”方面的合作，将帮助携程进一步提高用户服务水平。

携程一直非常重视用户的旅行体验，设立了7×24小时专业服务团队。用户在携程购买任何产品遇到问题或者需要帮助时，都可以通过电话、在线客服、在线反馈等多种途径反馈至携程，携程均会予以受理并给与用户必要的协助。

黑猫投诉平台建立理性沟通渠道 消费者诉求直达企业

“黑猫安心游”活动，不仅可以帮助消费者更快速地维权、还将通过#黑猫课堂#旅行主题策划，让消费者避开旅行常见消费陷阱，降低消费风险。消费者也可以通过在黑猫投诉官方微博私信或评论的方式，讲出自己的旅游的遭遇以及给出对旅游行业的建议。从而使消费者的诉求有效的直达给企业。

暑期结束时，黑猫投诉也将推出《旅游消费投诉白皮书》，通过对旅游业消费投诉数据分析作出行业报告及给出建议。以推进旅游消费体验的进一步优化，让消费者真正得以“安心游”。