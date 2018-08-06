富士康缩减美国威斯康辛项目规模 降级为6代线工厂

新浪科技讯 北京时间8月6日下午消息，据业内人士称，富士康电子计划缩减公司原定在威斯康辛州建造一个10.5代线的液晶面板工厂的计划，最新的方案是在那里建造一条6代生产线。

该业内人士表示，投资项目调整的主要原因包括：10.5代线的总投资太过巨大难以在短期内获得回报，并且中国的10.5代线的新产能一旦适用可能会影响全球显示器行业，最终削弱显示屏的价格和利润。

富士康拒绝对市场猜测发表评论。

然而，该消息人士还称，除了投资成本之外，6代线工厂的建造将允许富士康推出更多应用类型的显示屏，比如车载显示屏、移动和医疗设备显示屏等，以便通过出货销路的增加来降低风险。

计划的6代线工厂将使得富士康得以利用邻近优势为苹果提供中小尺寸显示屏，该业内消息人士说，并指出富士康还可能会在威斯康辛工厂设置组装线，以在美国国内为苹果生产iPhone。

随着威斯康辛投资的缩减，富士康集团另决定取消剥离液晶面板子公司“群创光电”的计划。

相反，富士康正对其整个显示屏业务集团的管理团队进行全面重组，因为公司正努力避免来自中国竞争对手带来的竞争压力。

在新的安排下，前群创光电董事长王志超（Jyh-chau Wang）已被指派与日本的Sakai Display Products（SDP）总裁谷口秀雄（Hideo Taniguchi）合作，监管该集团在中国广州的10.5代线的施工建设，该项目将于2019年开始批量生产。

与此同时，群创光电执行副总裁丁景隆（Chin-lung Ting）和SDP总监合作推进威斯康辛州的投资项目。(木尔)