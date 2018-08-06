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澎湃评论：“海水稻”争议 实事求是就是最好的宣传

澎湃评论：“海水稻”争议 实事求是就是最好的宣传
2018年08月06日 15:49 澎湃新闻
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　　原标题：“海水稻”争议 实事求是就是最好的宣传

　　澎湃特约评论员 黄羊滩

　　网红”海水稻最近遇上了麻烦。 

　　海水稻是袁隆平院士领衔的技术团队培育出的一种耐盐碱水稻，研发主阵地在青岛。今年已开始全国大范围试种。在去年的测产中，海水稻表现不错——一种编号为YC0045的水稻材料最高亩产量达到620.95公斤，超出预期的300公斤。 

　　然而，乐观的情绪没持续多久，即招致国内多名水稻专家公开质疑。据《科技日报》8月6日报道，有专家指出，海水稻名不副实，有“炒概念”嫌疑，与海水并不沾边。此外，因为“海水稻”在研发试种时，采用海水+淡水混合配制咸水的方法，也可能耗费大量淡水资源，且在良田大量抛荒的背景下，海水稻是否具有商业化推广价值，值得商榷。 

　　针对质疑，青岛海水稻研发中心相关负责人也公开回应，认为取名海水稻是为了通俗易懂。“海水稻”不会浪费淡水资源，不需要开发新的土地资源，且因海水稻矿物质含量比普通稻高，能满足高端需求。该负责人表示，很多人闭门造车，靠想象进行评论，“不负责任”。 

　　客观而言，“海水稻”意义之大，丝毫不亚于此前的杂交稻。事实上，这也是我们当下评判海水稻争议的基点。即便提出质疑的专家，也肯定从耐盐碱水稻研发的角度来看，海水稻确实有所突破。 

　　毕竟，我国目前约有盐碱地15亿亩，土地盐碱化一直是当地民众脱贫的障碍。如果海水稻能够大面积推广，不仅可以保障国家的粮食安全，也会推动农民增收致富。 

　　但是，作为科学研究，理应遵循基本的标准与规范。从“一名之立”，到亩产核算；从宣传的高盐碱环境，到现实中的海水+淡水混合配比；从推广科技成果，到品牌的包装营销，都需要严谨细密、实事求是。 

　　既要宣传海水稻在宏观经济社会层面的巨大价值，也要讲清楚是怎样的海水稻，用什么样的水灌溉、盐度多少、对土壤有哪些要求等等。如果只选用宏大话语，而缺乏对细节的描述，则未免误导公众，让人误以为仅是一种用海水灌溉的水稻。 

　　即便是出于科普的需要，也不能牺牲科学的求真务实精神，随意忽略或者跳过一些必要的环节与步骤。比如，避而不谈从上世纪70年代我国就开始进行的耐盐碱水稻研究，无视全国多支团队都在研究的事实等，均不客观。

　　科学研究当然是一场长跑竞赛，但同时也是接力赛，所有参与的科学家都是其中的一个环节。决不能为了追求所谓的耸动效应甚或轰动效应，而标新立异。 

　　如果总是想着抓人眼球，甚至被商业营销那一套手法主导，也就失去了科研工作者应该有的严谨、客观。必须看到，任何过度的包装，都只能越来越远离真相、远离事实，也远离了科学精神。 

　　有讨论，有争议是好事。质疑与驳难只会让事件的真相更清晰，也有助于形成良性的学术风气。如果都是一团和气、你好我好，则只会助长科技界的喧嚣与浮躁。 

　　惟愿相关各方都能够从海水稻争议中汲取教训，科技成果宣传要求真相、接地气。不要被意气裹挟、被利益绑架、被炒作影响，而应以更加严谨的风气做好研究、讲好故事，真正造福于广大民众，服务于时代。

海水稻淡水海水
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