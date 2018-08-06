李斌、何小鹏、李学凌，三个男人的造车赌局

文/王糈

中国的造车新势力已经烧出百亿估值，而车辆交付的实力之争才刚刚开始。这次对赌谁会赢呢？

关于年底前能否交付1万台电动汽车，两家头部造车公司大佬坐上了赌桌。

8月5日，在蔚来深圳 NioHouse 开业日中，蔚来董事长李斌对此前小鹏汽车董事长何小鹏的一番言论进行回应，其表示愿意和何小鹏打赌，“今年蔚来交不到1万台车，会赔给何小鹏一台ES8。”

李斌之所以和何小鹏打赌，是因为前不久何小鹏发布朋友圈称，“今年新造车企业没有能交付10000台的。”

此前，蔚来方面曾表示9月份之前要交付1万台创始版ES8。如今，李斌在接受采访时表示，整体的交付进度可能要推迟一个月左右。7月份已经有1000台黑白蓝ES8到达交付中心，等待交付。

钛媒体也第一时间报道了李斌喊话，而在今天（8月6日）早间，小鹏汽车创始人何小鹏在朋友圈正式回应了李斌的对赌，称自己肯定会赢：

这个赌局我接下来了，等年底看结果（我觉得我肯定会赢，嘿嘿，谢谢李斌的礼物）加油啊李斌。

图片来源何小鹏朋友圈

当然围观这场对赌的不止吃瓜群众，YY创始人、小鹏汽车的天使投资人李学凌也参与其中，并在何小鹏对“赌约”的回应中留下两段评论：

李学凌力挺小鹏汽车，业内人士认为其此番“在中国应该为拼多多用户”造车的言论，事实上是怼了一把蔚来汽车“为精英造车”的路径。

“精英造车”vs“屌丝造车”谁能赢？

在造车新势力中，蔚来和小鹏汽车都是行业的头号玩家。不过都是造车，但理念却相差很大。

李斌创办的蔚来汽车从一出生就选择了一条“颠覆”和“精英”的路径，从ES8定价、到先后落地多个城市的豪华“蔚来中心”（NIO House），北京选址在东方广场、深圳则选址在平安金融中心，在品牌定位上宣称，“致力于为用户创造愉悦的生活方式，打造全球范围内的“用户品牌”。

李斌曾在一封公开信中写道：“一辆温暖的汽车，一个蔚蓝的愿景 ，一种愉悦的生活方式，将是我们愿意拥有一辆车的理由。”

而小鹏汽车的愿景是造年轻人喜欢的高智能互联网汽车。在7月29日的钛媒体 2018T-EDGE 科技生活节上，小鹏汽车首席科学家郭彦东博士发表演讲，再次提出小鹏汽车要造“更懂中国人的智能汽车”。

对于打赌，双方都信心十足

在8月5日接受钛媒体采访时，李斌表示，目前工厂每天至少可以生产80台以上的整车，而与原定计划基本上只晚了1个月，所以消费者只要在原定承诺的交车时间上多加1个月就基本上是自己能够提车的时间。

此外蔚来自6月28号开始交车，七月份之内完成了前1000号以内，车身颜色为黑、白、蓝用户的车辆发运。由于车辆喷漆换色需要比较复杂的流程，因此预定其他颜色的车主还需要再等待，但是也基本不会超过承诺时间之后的一个月。

可以看来对于汽车的交付，李斌也是很有自信。而且李斌也多次表示我们不是PPT造车，已开始交付。

当然何小鹏看起来也很有信心，据雷帝网报道：

小鹏汽车一直动作很快，但交付要比主要的竞争对手慢，对小鹏汽车来说，交付的是第二代车，而对手交付的是他们的第一代车。 之所以小鹏汽车交付第二代车，原因是，小鹏汽车经历第一代车，通过这些交付把问题提前暴露出来，这一点非常重要，如果不提前暴露出来，将来一旦交付出了问题就是大问题。 何小鹏表示，造车不可以太急，今天有很多智能汽车公司在做营销，有很多想法，主要是要去融资和获取更多资源，但很多的造车新势力如果一味追求速度就会出问题。

一个主动邀战，一个主动迎战，鹿死谁手，几个月后见分晓。