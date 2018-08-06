英飞凌与阿里云签物联网合作协议 助力数字化升级

核心提示：英飞凌将凭借自身在工业互联网领域的经验，与阿里云的物联网操作系统AliOS Things开展合作，提供技术服务。双方将进一步探讨物联网的安全标准，并在电商渠道方面开展合作。

原标题：德国英飞凌与阿里云签物联网合作协议 助力数字化升级

参考消息网8月6日报道 英媒称，德国英飞凌（IFXGn.DE）8月2日表示，已经与中国阿里巴巴（BABA.N）云计算子公司阿里云签署谅解备忘录，将共同推进物联网的应用。

据路透社8月2日报道，两家公司在联合声明中称，合作侧重于物联网在智慧生活、工业等领域的应用，助力中国企业和城市的数字化升级。

英飞凌将凭借自身在工业互联网领域的经验，与阿里云的物联网操作系统AliOS Things开展合作，提供技术服务。双方将进一步探讨物联网的安全标准，并在电商渠道方面开展合作。

参考消息网-出海记记者获悉，此次合作中，双方将进一步探讨物联网的安全标准、规划及实施方案，使中小企业和个人能以一种低成本、高可靠的方式部署和接入物联网，让参与方在共享物联网发展红利的同时，免受安全隐患所带来的损失。并且，双方约定将在渠道方面逐步开展合作。

以此为基础，双方将借助阿里云在物联网领域的整合能力和成功经验，共同打造先进、安全的物联网解决方案，助力中小企业智能数字化转型升级，用数字化手段统筹管理生产全流程，实现B2C向C2B的商业模式转型。

同时，在智慧城市领域，英飞凌还将提供智能交通管理方案，助力阿里云“ET大脑”管理城市交通，有效减少交通拥堵，提升交通运输效率。

阿里巴巴副总裁、阿里云IoT事业部总经理库伟先生表示：“物联网生态系统的建设与完善需要集结各方优势资源与力量。此次合作将阿里云在物联网开发平台、操作系统等方面的能力与英飞凌的半导体技术优势相结合，相信这将有力地推进物联网在智慧工业、智慧城市等领域的落地。”