受中美双方牵制 三星在夹缝中觅商机

新浪科技讯 北京时间8月6日下午消息，《华尔街日报》撰文称，美中局势让韩国电子巨头三星电子公司处于一个十分尴尬的境地。

美国和中国为三星的最大市场，两国市场一共占到公司2017年收入的40%左右。三星的难题在于妥善处理与中美两国的关系。

三星在美国市场上销售电视、智能手机和电器，其内存芯片用于数百万部中国设备。同时三星也是两国的一大外国投资者。近年来，公司在美国市场上投资了100亿美元，包括投资制造电器和半导体的工厂。在中国市场上，三星在西安为内存芯片生产已经投资了70亿美元。

即便如此，三星在双方市场上亦受到牵连，比如美国市场上出售的洗衣机。公司的半导体也可能面临其他税款或——需求的下降。

由于三星的全球供应链，新的局势对三星的总体影响很难衡量。分析师认为，公司的智能手机大部分在越南和印度生产制造。公司的电视在全球生产制造。这样的话，三星可以将生产转移到不受影响的国家。

受到目前形势的影响，三星每年向中国出口的半导体产品可能下降40亿美元。首尔的HI投资和证券公司（HI Investment & Securities）认为，出于半导体行业放缓等问题，三星的利润前景堪忧。

三星与中国的关系也不太稳定，因为北京正试图减少对国外芯片的依赖，大力推广国产显示器、内存芯片和其他部件。

据分析师称，尽管三星对外始终保持中立态度，但公司一直在两国游说并为此制定相应的策略，希望保护自己的未来利益，在紧张关系中寻觅潜在商机。

美国市场占到公司2017年收入的四分之一以上，公司已经加入在华盛顿的游说力度。根据美国参议院数据库的数据显示，去年公司花费了340万美元，比上年同期翻了一倍；今年仅上半年，三星已经花费了220万美元。

三星还可能得以抓住机会在美国建立移动网络设备业务，随着新的第五代蜂窝技术日渐成熟。由于美国国会对部分国家的安全担忧，三星和其他公司得以有机会进入美国的移动网络设备市场。目前，三星已经积极扩建其在美国的移动网络团队，招聘工程师、高级项目管理员等。

据分析师称，尽管三星对外始终保持中立态度，但公司一直在两国游说并为此制定相应的策略，希望保护自己的未来利益，在紧张关系中寻觅潜在商机。

美国市场占到公司2017年收入的四分之一以上，公司已经加入在华盛顿的游说力度。根据美国参议院数据库的数据显示，去年公司花费了340万美元，比上年同期翻了一倍；今年仅上半年，三星已经花费了220万美元。

三星还可能得以抓住机会在美国建立移动网络设备业务，随着新的第五代蜂窝技术正日渐成熟。由于美国国会对部分国家的安全担忧，三星和其他公司得以有机会进入美国的移动网络设备市场。目前，三星已经积极扩建其在美国的移动网络团队，招聘工程师、高级项目管理员等。

考虑到三星为全球最大的电视制造商，且全球每售出五部的智能手机中便有一部来自三星，三星或可应对眼下的危机。(木尔)