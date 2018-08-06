直击|天壤智能获1.8亿元A轮融资 招银高榕共同领投

新浪科技讯 8月6日消息，通用人工智能技术公司天壤智能今日宣布完成1.8亿元A轮融资，由招银国际和高榕资本共同领投，紫牛基金和挖财科技跟投。据官方表示，公司完成融资后，将探索在金融和教育领域应用场景中落地。

天壤智能成立于2016年6月，由前阿里云资深总监、阿里妈妈首席数据科学家薛贵荣创办，并于同年获得高榕资本领投、金狄投资跟投的天使轮融资。创始团队来自于微软、IBM、百度和阿里巴巴等企业。公司主要业务为商业营销、城市交通、金融、教育领域等应用场景中的AI技术与服务落地。正探索在金融和教育领域应用场景中落地。

公司创始人薛贵荣表示，天壤希望通过深度学习、强化学习、机器学习等技术推动人工智能技术的发展，赋能更多行业，让通用人工智能像水电煤一样成为社会的基础设施。

招银国际资本首席投资官王红波表示：“天壤智能是国内从事机器决策智能最优秀的团队，通过优异的算法和AI引擎将复杂的机器决策智能对算力的要求降低到可以大范围商用的地步，同时机器决策智能本身可以解决更复杂的大空间高频决策问题，突破了单纯做人力替代的逻辑，延伸了AI的想象空间。同时，薛总团队技术和商业的结合能力令人印象深刻。”

高榕资本创始合伙人岳斌表示，“2016年，我们有幸认识了天壤创始团队，第一次见面从下午3点一直聊到晚上9点，聊了6个小时，很佩服薛老师对AI技术趋势的思考。天壤致力于探索人工智能的边界。过去两年，天壤开发了一套深度强化学习平台，并将其应用到围棋、营销等领域，同时还在探索更多的行业场景。(周峰)