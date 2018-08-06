孙正义投资逻辑12年变化：少谈互联网 多谈人工智能

新浪科技讯 北京时间8月6日上午消息，软银集团创始人、董事长孙正义最近有很多事情要做。他掌管着有史以来规模最大的科技基金Vision Fund，并且正在网约车、电子商务、数字支付、卫星、半导体、农业和癌症诊断等领域展开投资——这还只是开始。

如何理顺这些交易的逻辑？孙正义都会利用业绩简报解释他不断变化的愿景。所以，在软银周一发布第一季度财报之前，彭博社分析了他之前的简报演讲中发表的评论，来看看他的重点都发生了那些变化，以及未来可能的方向。

彭博社利用自然语言处理软件筛选了孙正义过去12年的简报，共涵盖逾30.3万多单词。孙正义在此期间展现出的不屈不挠令人印象深刻：整整48份报告一直坚持下来，中间从没有过间断。

新方向

孙正义提及人工智能、物联网和机器人等领域的次数

孙正义在最近几个月提到人工智能的次数大幅增加，他认为这项技术将会重新定义所有行业，还会创造很多新行业。在软银2016年斥资320亿美元收购芯片设计商ARM后，他关于人工智能、机器人和物联网的评论也大幅增加。现在，随着他的交易方向逐步统一，他也开始把话题转向这些方面。软银的Pepper人形机器人在2015年与孙正义同台，但自那以后已经淡出视野。

互联网提及频率减少

孙正义提及互联网和移动互联网的次数

互联网曾经是是孙正义对未来几年整体愿景的核心所在。随着智能手机的出现，加上孙正义也拿到了iPhone在日本的独家销售权，互联网也逐步过渡到移动互联网。但这个话题现在出现的频率越来越少，尽管软银持有的阿里巴巴和雅虎日本等公司的股票依然是该公司最有价值的资产。

甩卖Sprint

孙正义谈及互联网和美国电信运营商Sprint的次数

孙正义总是不停地谈论美国电信运营商Sprint，他在2012年收购亏损中的Sprint之后始终未能带领其复苏。今年4月同意将控股股权出售给T-Mobile美国之后，也使得他得以抽身出来集中精力着眼于软银的长期未来。

信息革命

孙正义提及信息革命的次数

信息革命的想法可能会让多数人想起1999年的情景。但孙正义不会这样。在构建1000亿美元投资基金，并充分发挥企业家无与伦比的影响力的过程中，他现在使用这个说法的频率越来越多。对孙正义来说，信息革命就是颠覆的同义词。他认为，没有一个行业可以在科技带来的剧烈变化中独善其身。这其中也包括他旗下的移动运营商业务，这也是他努力向新方向进化的动机之一。

300年的公司

孙正义提及群体协同效应和Vision Fund基金的次数

孙正义经常谈论要创办一家持续300年的公司。虽然这种说法太过遥远，但他的确展现出从一种业务进化到另一种业务的惊人能力。他19岁的时候发明了一种电子翻译器，将其出售之后为自己的公司融资。自那之后，他又卖过软件、出过杂志、组织过贸易展、提供过宽带服务，还管理过很多移动运营商。如今，他表示自己希望创办一个数字时代的集团公司，涵盖数百家公司。他将此称作1号战略集群——买入业内领先企业的非控股股权，鼓励他们展开合作。这是否能够成功？他还有几年时间可以继续尝试。(鼎宏)