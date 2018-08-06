王石驰援华大，能给华大带来什么？

摄影：史小兵

原标题：王石驰援华大

文 | 李秀芝 编辑 | 林文龙

离开万科一年多的时间后，王石又有了新的事业。

8月4日晚，王石在其个人微博宣布：“人生旅途无限风光在险峰，华大2018年年会上，经华大集团董事会批准，我为华大集团董事会联席董事长。”

来源：王石微博

5日早间，华大集团方面也发出了确认公告。华大集团称，“王石将发挥其在经营管理、制度建设、商业运作等方面的丰富经验和卓越能力，协助汪建董事长管理华大集团。”

来源：华大基因公众号

该消息并不让人意外。

“今年年初就知道，只是（华大）风波不断，最近才宣布。”一位华大员工向《中国企业家》表示。关于华大基因的危机， 请戳本刊此前报道《股价大跌，千亿市值缩水约三分之二，华大基因遭遇了什么？》。

2018年1月19日，华大基因发布公告称，董事会收到公司独立董事王石的书面辞任报告，王石因个人原因申请辞去公司独立董事职务。更早前，华大基因董事长汪建在与腾讯《财约你》对话时透露，华大基因将取消王石独立董事的任职，要为其出任华大集团董事长做准备。

根据中国证监会出台的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员不得担任独立董事。

华大基因上市招股说明书显示，华大控股直接和间接合计控制华大基因42.42%的股份，是第一大股东。这意味着，王石如果想顺利出任华大控股联席董事长，需要首先解除其在上市公司华大基因的独立董事职位。

去向之谜

王石是万科集团创始人，后者是中国最知名的地产开发商之一。

2017年6月30日，万科召开股东大会，王石正式辞任万科董事会主席。“离开万科是我一个半月前做出的决定，离开万科我做了充分的准备。”王石在股东大会表示。但对于未来的打算，王石则表示“还没有想好”。

万科当日晚间发布的公告称，为充分肯定万科董事会原主席王石过去33年对公司做出的不可替代的贡献，董事会委任王石为董事会名誉主席。作为名誉主席，王石并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

王石出走万科前后，其去向一度成谜。

2017年8月，王石好友建业集团胡葆森爆出王石出任远大科技集团联席董事长的消息。彼时，王石对此回应称“捕风捉影”。远大科技集团亦委婉表示，“此属商业机密”。

但2018年4月，王石在“远大科技集团30年感恩论坛北京分论坛”上，正式宣布出任远大科技集团联席董事长。

王石在就职仪式上表示，他与好友、远大科技集团总裁张跃的交集始于对环保的共识。

“2002年，我去了非洲乞力马扎罗山，由于气候变化，没能见到雪，后来去南极，发现南极也不是想象中那么冷。这让我对环保重要性有了更切身的体会。远大的环保是很纯粹的，实际上，我是被远大的环保理念、还有生态农场深深感动了，远大是一家对自己负责，对家人负责，对客户负责，对供应商负责的企业。万科和远大今后会加强合作，我也邀请在座的各位为实现远大理想而努力奋斗。”

目前，除了一肩挑远大集团和华大集团联席董事长的两职，他还主导个人创办的体育教育公司深潜，担着40个社会公益组织的职务。

据《南方都市报》，王石把自己的时间分为“3331”，30%给远大、30%给华大、30%给公益，剩下10%是个人时间。

与汪建的兄弟之情

王石此番出任华大集团联席董事长的逻辑，与其成为远大科技集团联席董事长类似：对好友事业的认可。

据悉，王石与华大集团创始人、董事长汪建兴趣相投，曾经一起登山，又约好70岁后共赴沙漠种树。今年2月，二人还一起为深圳市残疾人联合会拍摄了公益片。同时，二人的相处也很幽默逗趣。王石自爆“嫉妒”汪建，汪建则喊王石一声“老兄”，并戏称王石“鸡贼”。2011年王石远赴美国哈佛大学游学，王石笑言“这是被汪建的冷嘲热讽逼的”。

当然，二人的兄弟之情并不只是理想情怀或生活琐事，更体现在商业上的互相安慰和帮助。

王石领导下的“君万之争”、“宝万之争”一度沸沸扬扬，企业与资本博弈的血腥场面令人唏嘘。鲜有人知的是，汪建与资本之间亦发生了许多故事。甚至在汪建口中，自己“比王石还惨”。

1999年，华大基因为购回仪器及试剂，将公司旗下全部资产抵押给一家国有资本，抵押金额却被一压再压，从4000万元到2000万元再到1000万元，最后拿到的却只有500万元投资款以及500万元私人财产借款。其后又因程序问题拖延，汪建上门交涉得到的回复却是“用钱说话”四个字。

“这句话是我永远的心头之痛，才有后面所有的征程”，汪建曾回忆道。虽然购回了试验所需的仪器和试剂，但潘多拉魔盒一旦开启，企业与资本的博弈就不会草草结束。汪建还曾被董事会直接宣布免职，“说是资本说了算”，至于后来如何回归、双方如何博弈，未尝见诸报端，相关方也是讳莫如深。

2012年7月，汪建在北京十三陵一个私人农庄与来自深创投、红杉资本等投资机构的数十位代表“唇枪舌战”，他觉得资本听不懂他的话甚至试图控制他的时候，他直接拍了桌子。

在王石的帮助下，华大基因终于还是在当年12月拿到成立十余年后的第一笔风投，出让子公司华大科技42%股权，换得包括光大控股4亿元、云锋基金2.3亿元、红杉资本2亿元等在内的共计13.98亿元投资。

此外，2007年，汪建为华大基因从北京南下深圳迟疑时，正是在王石“鼓动”下才下了决心；同年，王石又以999万元从华大基因买下“第一例亚洲人基因组测”。

在王石撰写的《灵魂的阶梯》一书中，还多次提到汪建和华大基因。“看起来，他对于华大做的事心悦诚服”，一位华创系创业者在微信朋友圈表示。

王石能给华大带来什么？

对于王石担任华大集团联席董事长的信息，外界有猜测称，华大与王石的“联姻”或为了借助王石在地产圈的人脉和能力，帮助引导华大集团在地产板块发展。

但华大集团执行副总裁朱岩梅予以否认，其在微信朋友圈表示，“此举肯定和房地产无关”。根据朱岩梅发布的朋友圈，华大集团召开的2018年中会，华大集团轮值CEO徐讯、执行副总裁朱岩梅、助理总裁韦炜等高管以及王石均出席会议。

不过，此前万科与华大基因两家公司的确曾有过多次合作。2013年，两家公司共同打造坝光国际生物谷，这个项目是深圳市十大未来产业聚集区之一，地处大鹏半岛，以其为核心启动区的“深圳国际生物谷”的产业增加值达800亿元。

2017年9月，苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、深圳华大基因科技创新中心、苏南万科房地产有限公司及苏州高新在苏州签订了《合作框架协议》，四方将设立平台公司作为区域开发主体，打造涵盖健康科技、健康服务和精准医疗等的“生命健康小镇”。在近日“举报门”事件中，华大基因就因这一项目被质疑为“圈地”。

对于这些，早前华大集团召开的媒体交流会上，徐讯承认华大参与了苏州生命健康小镇整体规划、产业部分项目运营管理及提供相关科研支撑，并未参与小镇的产业载体建设或商业地块开发。朱岩梅则承诺，“华大绝不会做商业地产”。

8月5日上午，华大官网发布公告后，朱岩梅在朋友圈内转发公告截图表示：“一诺千金”，并再次强调“华大永远不会做商业房地产”。

“王石早年就参与华大一些事情的决策，对华大非常了解。而且在经营层面，公司之间都有极大的共性。”上述华大员工向《中国企业家》表示。