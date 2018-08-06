通用电气华裔工程师盗窃商业机密 已被FBI逮捕

新浪科技讯 北京时间8月6日上午消息，通用电气集团（GE）一名与中国企业有联系的工程师近日因受指控窃取与专有动力涡轮机相关文件被捕。FBI称，该工程师曾精心掩盖窃取行为以免被发现。

根据联邦调查局（FBI）周三提交给法院的附誓书面证词显示，华裔工程师郑小清（Xiaoqing Zheng，音译）2008年加入GE在纽约州斯克内克塔迪的电力部门。FBI正在对涉嫌盗窃和使用通用电气商业机密的行为进行深入调查。调查局周三搜查了郑小清的住所，扣押了他的护照、电子设备和一份说明的手册，证词中写道。

FBI声称，郑小清为了藏匿文件，于7月5日将加密文件嵌入到一份看似无害的日落图像代码中并发送至一个个人邮箱。根据证词，郑告诉FBI人员，他之前曾有5-10次使用相似的手段窃取GE的资料。

郑小清的律师凯文·鲁布兰德（Kevin Luibrand）对这些指控提出异议，称他的委托人从未将GE的文件交给任何其他人。“郑博士是一位学识广播的科学家，拥有40项GE专利，”鲁布兰德说，“GE承认他可以也拥有一个独立的业务——指控的核心是他将自己的专利资料转移给自己，且没有转移给其他任何人。”

郑小清周四下午在法庭上出庭，并被勒令交付10万美元保释金。根据法院文件，他的旅行亦受限制，并被要求佩戴电子监控设备。

GE表示公司已获悉郑的逮捕，并“在这件事上紧密配合FBI的调查工作”。公司称其注重保护和捍卫自己的知识产权，并设置了“严格的流程来发现这些问题，同时也积极配合执法机构”。

郑小清拥有西北工业大学和麻省理工学院的学位。根据证词文件，在GE工作期间，郑小清名下拥有至少一家位于中国的公司，该公司的技术研究与其在GE的研究类似。FBI称，GE知晓郑小清名下有可能存在冲突的公司，并仍雇佣郑小清。

郑小清曾表明自己拥有一家位于中国南京的公司，据其描述，这家公司是民用航空发动机的零部件供应商。FBI还在指控中称，他还拥有中国其他几家公司并担任总经理。

FBI的证词中还写道，2014年，GE的企业安全部门就曾了解到郑小清从GE的计算上拷贝了19000份文件至外部存储设备。事后，郑小清告诉GE的安全官员，他已经删除了这些文件。

2017年末，GE发现他使用非公司的加密软件在自己的电脑上保存了大约400个文件。这导致GE在郑小清的计算机上安装了监控软件以监视他的活动，随后于7月初发现郑向自己发送机密文件。

“郑的行为（转移文件，重命名，加密文件并藏匿在看似无害文件的二进制代码内）在训练有素的计算机专家中间也很少见。”FBI称。

GE拒绝提供声明以外的评论。(木尔)