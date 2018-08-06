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专访微软Surface之父:解读Surface Go如何竞争iPad？

专访微软Surface之父:解读Surface Go如何竞争iPad？
2018年08月06日 08:48 新浪科技
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Surface Go主打便携低端市场Surface Go主打便携低端市场
微软首席产品官帕努斯·帕奈伊微软首席产品官帕努斯·帕奈伊

　　新浪科技 郑峻发自美国硅谷

　　微软最硬高管

　　爱穿黑T恤的帕努斯·帕奈伊（Panos Panay）是微软最“硬气”的高管。这主要是因为，在云服务和软件业务为核心的微软，他是为数不多、为外界所熟知的硬件高管。身为微软设备部门的首席产品官，帕奈伊直接负责着Surface、Xbox、Hololens等诸多硬件设备。

　　当然，帕纳伊最为外界所熟知的称号是“Surface之父”。这个产品线是他的心血。自2012年发布的Surface一代开始，帕纳伊亲力打造和设计了每一款Surface产品。屡败屡战，越挫越勇，终得认可。帕纳伊帮助软件巨人微软在硬件领域也树立了一个高端标杆，也使得自己在微软内部不断得到晋升。

　　Surface的起步相当惨淡。第一代Surface因为销量低迷而无奈冲销9亿美元库存，Surface RT系列因为应用匮乏而遭到放弃，当初放言挑战苹果MacBook和iPad的Surface系列一度成为市场的笑柄，直接负责这个产品线的帕纳伊也承受着巨大压力。

　　不过，无论是鲍尔默还是纳德拉，都认识到Surface产品线对微软的战略意义，给予了帕奈伊足够的耐心和支持，才有了后续的Surface成功故事。“感谢他们两位的认可和支持，我才能继续推出更好的Surface。纳德拉经常找我了解Surface的研发进展，和我讨论具体的产品细节。”在去年的发布会上，帕奈伊对新浪科技驻美记者这样感慨。

　　蛰伏三年之后，Surface直到2014年的第三代才逐渐得到市场认可，再到现在每个季度营收稳定增长，能够带来超过10亿美元的营收。六年时间过去，Surface家族不断扩大阵容，也在不断淘汰旧员。如今Surface产品线已经是个庞大的家族，拥有Surface Pro、Surface Book、Surface Studio、Surface Hub、Surface Laptop等诸多产品，屏幕尺寸也从12寸一路延伸到84寸。

　　再出低价产品

　　上个月，微软又给Surface家族添加了一个新成员——399美元起售的Surface Go。这是目前定价最低的Surface产品，也是迄今最为轻薄的Surface产品。Surface Go配备了10寸屏幕，重量仅为521克，厚度仅为8.3毫米，比此前的Surface 3和Surface RT都要轻薄不少。

　　Surface Go带有典型的Surface家族基因：镁铝合金机身、磁性吸附键盘、一体化铰链支架、Type-C和MicroSD接口、3：2比例的10触控屏幕、支持4096级压感、Windows Hello面部认证摄像头。

　　在此前停产Surface 3之后，微软为什么又一次推出低价产品的Surface Go？帕奈伊又双叒叕接受了新浪科技驻美记者的独家专访，谈到了这款产品的产品定位、目标用户和市场竞争。由于几乎参加了每一次微软发布会，帕奈伊已经对我非常熟悉，甚至直接询问彼此家人情况。但一提到Surface产品，他就切换到语速很快的专访模式，回答滴水不漏。

　　为什么要打造Surface Go？帕奈伊谈到了市场需求。“打造这款产品是因为我们看到了市场需求和机遇。很多用户每天穿行在家、公司、差旅之间，生活和工作之间的界限日益模糊，微软希望为他们打造一款更加便携的生产力设备，让他们可以在任何地点享受到便利和高效。我们相信现在的硬件条件已经更加成熟，可以打造出更加适合的产品，这就是Surface Go的由来。此外，Surface Go也可以扩大Surface产品线的覆盖面。”

　　Surface Go并不是微软第一次涉足这个定价区间。除了应用匮乏的Suface RT两代产品，2015年，微软也曾推出过主打低价和轻薄的Surface 3。这是Surface低端放弃Arm芯片，首次转向X86的产品。定价499美元的Surface 3得到了市场好评，但微软次年却没有延续这个系列。

　　Surface Go是Surface RT和Surface 3的后续版本吗？帕奈伊没有直接回答。“这几款产品都是Surface系列，有着共同的Surface基因，例如在尽可能轻巧的机身下实现生产力性能。当然，但Surface Go的性能和外形会更加均衡。我们从Surface RT和Surface 3上吸取了很多宝贵的经验，有成功的经验，也有不足的教训，我们更听取了消费者的反馈意见。”

　　“尤其是Surface 3，让我们看到了企业市场和教育市场的巨大需求，实际上，Surface Go和Surface 3面向的是同一个用户群。这一次（Surface Go）我们不仅带来了更好的设计和更强的性能，还降低了产品定价（Surface 3定价499美元起），希望以更为经济的价格让这个用户群享受到Surface的产品。”帕纳伊如此表示。

　　不和平板竞争

　　今年3月底，苹果发布了329美元起售的新版iPad（教育折扣价299美元），直接以低价主打学校市场。时隔三个多月，微软再次更新低端产品Surface Go，也被视为认为这是微软意在和iPad直接竞争教育市场的产品。

　　帕奈伊承认Surface Go同样意在教育市场，却不承认Surface Go的直接竞争对手是iPad。“我不会专门评论竞争对手的产品，我也不认为Surface Go的直接竞争对手是一款平板电脑。Surface Go是一款轻薄堪比平板的笔记本，而且具有强大的生产力性能，这是可以用来工作的便携设备，而不只是一款娱乐平板设备。这一点非常重要。”

　　围绕着Surface，苹果和微软高层有过一段轶事。最初Surface发布后，苹果CEO库克曾经将其形容为“吐司机和冰箱的结合体，不可能赢得用户”。而等到2015年苹果发布带笔和键盘的大屏幕iPad Pro之后，微软时任Windows主管特里·梅尔森（Terry Myerson）也不失时机地对新浪科技回应说，“很高兴看到苹果模仿我们”。

　　那Surface Go要怎样争夺教育市场？帕奈伊表示，“除了移动办公用户之外，教育用户也是Surface Go的重要市场。我们会面向教育市场推出具有吸引力的折扣价格。更为重要的是，我们在打造Surface Go的时候，仔细考虑了教育市场的需求，尤其是需要便携设备的中学生和大学生们，Surface Go非常适合他们拿在手里。”

　　在轻薄程度上，Surface Go略逊于新iPad。Surface Go重521克，厚8.3毫米，长24.4厘米，新iPad重469克，厚7.5毫米，长23厘米。不过，iPad本质上是一款可以附带键盘的平板电脑，而Surface Go则是一款可以当平板使用的笔记本电脑。“一款超级轻薄的主打全功能和生产力的笔记本，这是Surface Go的最大卖点。”

　　低端性能够用

　　接下来是几个比较敏感的问题。

　　与Surface Pro系列采用的英特尔酷睿处理器不同，Surface Go采用的是英特尔金牌处理器4415Y。这是英特尔专为二合一设备所打造的处理器。而Surface Go的性能也是外界的怀疑之处。

　　这个处理器会性能不足吗？帕奈伊并没有回避问题，“我需要强调，Surface Go的处理器性能足以满足这款设备的目标用户。在满足移动办公和娱乐浏览方面，Surface Go不会有任何问题。你会对这款如此轻便产品的强大性能感到惊讶。但如果你需要更强大的处理器性能，比如视频编辑这些任务，那么你应该选择更高端的Suface设备。”

　　为什么不用酷睿处理器？“采用金牌处理器绝对不是因为成本问题。Surface Go从处理器到电池到外观设计都是完全为了移动使用而打造的。你可以说是综合因素决定的，因为我们考虑到这些目标用户使用设备的性能需求，然后要尽可能地做到轻薄便携。现在的组合是最佳的，如果采用高性能处理器，那么就需要配合更大的电池，更大的机身尺寸，更大的设备重量。”他如此解释说。

　　为什么屏幕边框这么大？“这个问题需要综合考量诸多因素。Surface Go是一款二合一产品，我们需要在屏幕边框吸附键盘，而且是为放在腿上使用进行优化设计。这个磁吸键盘是Surface Go的重要部分。Surface Go是目前我们可以实现的最佳设计。我不能透露未来产品的设计，但我们肯定会不断优化。”

　　他还就屏幕尺寸进一步进行了解释。“不同的Surface产品面向不同的用户群，10英寸屏幕是为了在移动性和生产力之间达到平衡。一方面，Surface Go的屏幕可以保证高效的工作需求，屏幕再小就会影响到这方面性能；另一方面，Surface Go也比12.3寸的Surface Pro和13.5寸的Surface Laptop更加便携，更适合这部分用户的需求。不过我要强调的是，Surface Go的PixelSense屏幕并不是妥协的产品，10寸的屏幕配上3：2的比例和217 PPI的像素密度，这是一款非常均衡的适合移动办公的屏幕。”

　　电池续航只有9个小时？真的可以达到9个小时？“电池续航能力是随着用户的不同使用情况而有所不同的。如果你轻量使用，也许还会更长。这个电池续航虽然不够长，但是正如我说的，这是我们在尽可能轻薄的前提下可以做到的最均衡续航。”

　　Surface Go让我想到上网本？我话还没结束，帕奈伊就开始笑着“抗议”了。“不不，不是这样。我相信Surface Go的处理器性能足以满足目标用户的需求。这款产品是完全为移动性能打造的，二合一的形态可以给用户带来更多可能性。Surface Go的设计非常适合在课桌上、在咖啡厅、在飞机上使用，可以用来工作和上网，可以听音乐和看电影，可以满足用户的多种需求。”

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