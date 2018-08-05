政府对网约车态度将急转弯：因中美关系影响就业指标

从网约车看贸易变局下的科技创新环境

（作者系上海金融与法律研究院研究员）

随着美欧、日欧等多个单边贸易关系的缓解，与零关税协定的推进与落地，舆论一直认为，WTO大概率会被边缘化。未来，中国经济会承压，实体经济、制造业也会受到很大影响。

也正因此，很多人担心又会重现90年代的下岗潮。事实上，这个担心是不必要的。按照中国现在的经济规模与经济结构，第三产业占了很大比例。第三产业即服务业，吸纳就业能力强。比如，近年来兴起的网约车、外卖这些行业，就是典型的第三产业，具有很高的吸纳就业能力。

从另一个角度来说，这些行业，并不是单纯的提供岗位，同时，也是消费升级，拉动了内需的重要途径。本来只花2块钱坐公交，现在花了20块；本来只是花20块吃一顿，现在多花了10块派送费。这都真实的经济运行的一部分。

有这样一个笑话，街上有一个卖烧饼的与一个卖包子的，他们如果吃了自己家的东西，都不计入GDP，如果相互买着吃，就能计入GDP。实际上，这并不是一个笑话，而是经济发展的真实情况。“劳动——有能力购买需求——引发劳动——产生新的需求”，这也是第三产业吸纳就业能力强的原因。

最近，一些城市开始执行了严格的网约车新规，骤然收紧了网约车的查处力度，打车难旋即重回一些城市的市民生活。但是，很多人可能想不到，在目前贸易关系的影响下，就业指标会迫使政府在网约车的态度上来一个很大的急转弯。

网约车、外卖，这些经过新技术改造提示后出现的新行业，其意义并不只限于提供更多的就业岗位，如果是这样，那就是餐饮业与出租车业。实际上，网约车与外卖，也是国家科技进步的重要途径。培育新的经济增长点、抢占国际经济科技制高点，已经成为全球国家竞争的焦点，技术竞争在综合国力竞争中的地位更加突出。

对于这一点，国人都明白，所以大家呼唤创新，呼吁企业多投入研发。但是，投入的钱哪里来的？当然是从市场上赚来的。

欧盟委员会（EU）公布2017年工业研发投入（R&D）排行榜，大众汽车研发投入高达137亿欧元，全球居首，随后依次是谷歌母公司Al-phabet、微软、三星电子、英特尔、华为、苹果以及三家制药企业罗氏、强生和诺华。比如英特尔投入了120.86亿欧元，销售则有563.39亿欧元。2017年华为研发投入800亿人民币，位居全球第6，超过苹果，成为唯一进入前50名的中国企业，那么，华为2017年销售了多少呢？6000亿元。现代市场机制下的研发活动正是这样进行的“销售——研发——升级产品——更大的利润——再次投入研发”。

像智能交通、自动驾驶、外卖这些行业，一头连着第三产业，看起来似乎不如英特尔、芯片、AI这些，但实际上，根子仍然在科技行业。因为这些行业通过大数据，能更好发掘消费的需求；而类似自动送货机器人、无人机，这些技术也都能进一步推动技术进步，产业升级，引发新的需求。

但无论如何，企业的研发都需要钱。企业正常经营，赚取了利润，为了更大的利润，自然会投入研发，企业产品升级了，国家科技实力也随之上一个台阶。但是，现在一些企业花钱去收购全球先进技术，而自己国家明明有全球领先的科技企业，却还天天收紧规则，就颇令人费解。

以网约车为例，根据公开信息显示，中国目前的网约车政策比大多数国家与地区要更加严格。比如，在平台申请层级方面，国外一般是要求，在省/州一级取得网约车牌照，而在中国，则要求在县级行政区取得网约车牌照，而中国有2000多个县。再比如网约车与出租车的差异化竞争，国外仅有小部分对车辆规格做了要求，但要求并不高，但中国的一线城市对车辆的排量、轴距、甚至价格都做了较高要求，像青岛更是规定了车辆的长、宽、高。这种高要求显然会阻碍企业的经营，从长远抑制企业的创新活动。

说到底，一个国家的科技竞争力除了政府投入外，企业也非常重要，而要想企业发挥好作用，则必须给科技企业更好的经营环境。只有这样，才能进入“收入——研发——收入”的良性循环，国家的科技实力才会得到基于市场的可持续发展。