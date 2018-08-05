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SpaceX和波音启动商业载人航天 NASA指定首批宇航员

SpaceX和波音启动商业载人航天 NASA指定首批宇航员
2018年08月05日 10:00 TechWeb
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　　【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）日前公布了9名将参与SpaceX和波音商业载人航天的宇航员。

NASA官网配图NASA官网配图

　　其中3名宇航员，即Eric Boe，Christopher Ferguson，Nicole Aunapu Mann参与波音Starlinr试飞（Test Flight），2名宇航员，即Robert Behnken，Douglas Hurley参与SpaceX龙飞船试飞。

　　2名宇航员，即Josh Cassada，Sunita Williams参与Starliner首飞（First Mission），2名宇航员，即Victor Glover，Michael Hopkins参与龙飞船首飞。NASA的国际合作方将后续公布其他宇航员。

　　这将是自2011年美国航天飞机退役后，首批从美国本土飞向国际空间站的宇航员。此后，美国宇航员全部得借组俄罗斯的帮助。

　　波音的Starliner飞船将搭载联合发射联盟（ULA）的Atlas V火箭，从佛罗里达州的卡纳维纳空军基地41A发射台升空；而SpaceX龙飞船则将搭载自家公司的‘猎鹰9号’火箭，从佛罗里达肯尼迪发射中心的39A发射台升空。

　　NASA商业航天计划原本打算在今年夏天完成无人飞行测试，年底载人首飞。近几个月来，由于两家公司都未能达到最终载人任务的里程碑目标，计划推迟。

　　NASA最新计划：SpaceX预计在2018年11月进行无人测试，2019年4月进行载人测试；波音则预计在2018年年底至2019年年初进行无人测试，2019年中期进行载人测试。

　　另外，SpaceX早些时候也表示，原计划在今年年底前进行的载人绕月旅行目前已被推迟。SpaceX公司的发言人在邮件中表示，他们计划继续推进私人绕月旅行计划，因为有很多用户对此感兴趣，但没有透露可能的实施时间。

　　SpaceX由特斯拉CEO埃隆•马斯克在2002年创立，期望通过重复使用一级火箭和飞船，降低太空探索的成本。马斯克还提出了殖民火星的构想和计划。

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