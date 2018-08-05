王石出任华大董事会联席董事长 华大：和房地产无关

王石出任华大董事会联席董事长，华大：此举肯定和房地产无关

澎湃新闻记者 贺梨萍

原房地产企业万科创始人王石辞去中国基因测序界龙头华大基因（300676）独立董事后，传闻已久的“新职务”终于落地。

8月4日晚间，王石发布微博，“人生旅途（606）无限风光在险峰，华大2018年年会上，经华大集团董事会批准，我为华大集团董事会联席董事长。”

8月5日，华大基因母公司华大集团官网也发布公告，经华大集团董事会决议，王石先生正式出任集团联席董事长。他将发挥其在经营管理、制度建设、商业运作等方面的丰富经验和卓越能力，协助汪建董事长管理华大集团。

华大集团方面对澎湃新闻记者表示，此举肯定和房地产无关，华大“一诺千金，永远不会做商业房地产”。

王石和华大的渊源早在华大基因上市时即已被公众所知。华大基因在2017年6月公布的招股书中显示，王石为公司第一届董事会独立董事，任职时间为2015年6月至2018年6月，年度的薪酬是63000元。

不过，2018年1月19日晚间，华大基因公告称，董事会近日收到公司董事吴淳、董事赵谦和独立董事王石的书面辞任报告。吴淳因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务；赵谦因个人原因申请辞去公司董事职务；王石因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

当时即有说法认为，王石辞去华大基因独立董事一职实际上是为担任其他职务“铺路”。 华大基因实际控制人汪建此前也对外透露，王石的新职位将是联席董事长，他和王石未来在华大集团将“肩并肩”。

汪建当时这样描述王石在集团的职能，“他不干我干，我不干他干。两个和尚抬水喝，多好。两个和尚挑两担。”汪建本人关注技术层面，而王石将来会关注经营层面。

实际上，王石和华大基因实际控制人汪建之间的私交也颇深。

两人曾于2010年相伴攀登过珠穆朗玛峰，还先后担任过深圳市登山户外运动协会会长。

2014年，汪建还公开表示，他曾相约王石在70岁时去沙漠种地，彻底解决中国粮食问题。汪建说他和王石可以一人种1亿亩土地，这将是基因组科学用于实践的一个非常有前景的项目。同时，王石也透露过他的“第四人生”计划是70岁以后到戈壁滩种地。

澎湃新闻在由华大基因负责运营的深圳国家基因库办公区域内还曾看到，设有汪建席位牌的办公桌和王石的紧紧相邻。

王石在位万科集团董事会主席一职时，万科和华大基因也曾进行过合作。2013年，在深圳市政府的领头下，两家公司共同打造坝光国际生物谷，这个项目是深圳市十大未来产业聚集区之一，地处大鹏半岛，以其为核心启动区的“深圳国际生物谷”的产业增加值达800亿元。