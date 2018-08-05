互联网巨头染指数字资产 乱象丛生下行业需更加自律

互联网巨头染指数字资产

李昆昆、张靖超

日前，腾讯申请波币、波洞星等商标一事亦引起外界关注。

有消息称，腾讯或将效仿百度度宇宙、网易星球等推出类似的区块链平台，同时发行代币波币。对此，腾讯方面向《中国经营报》记者表示：注册商标与发币无关，腾讯区块链不发行ICO（首次币发行）。

“未来很多token（代币）并不都是用来炒作，而是与固定的现实资产挂钩。通过链上的智能合约交易，降低实物资产的交易。”原快的创始人、泛城投资集团董事长陈伟星接受《中国经营报》记者采访时表示，区块链技术可以将数字资产的价值锚定到劳动者和用户，激励其更好地劳动和创造。在采访中，这一观点得到了多位公链（指任何人都可读取、发送交易且能获得有效确认的共识区块链。）从业者的认可。在投机炒作之外，公链从业者更加看好数字资产与现实资产相融合的产业形态。

区块链懵懂期

作为数字资产目前最普遍的一种形态，代币即数字货币，在区块链行业内也叫作token。

与大多数公链初创公司不同，现阶段互联网巨头所发token，均没有上交易所。以迅雷链为例，迅雷方面告诉本报记者，目前区块链的发展刚刚进入3.0时代，还在应用落地的早期，主要的挑战是如何让区块链技术应用到实际中去，真正赋能实体经济，不因行业乱象而错失发展机遇。

除迅雷之外，多家互联网公司也与此类数字资产沾染关系。6月8日，百度推出的区块链原生应用“度宇宙”官网正式上线。其自称不仅仅是一款小游戏，未来将会把娱乐和文化两大类要素融于一体。“目前我们正在撰写白皮书，更详细的产品说明会在未来发布的白皮书中体现。”百度方面说。

而腾讯一位员工透露，如果token不上交易所，与积分没有本质区别。“一个大公司的小部门，每年都要给自己找点活儿，区块链火了做一做，成不成其实也无所谓。现在任何APP的用户增长都很缓慢，用区块链吸引人还是很好使，拉了多少用户，年终KPI可以写上一笔。”该员工说。

陈伟星则表示：“现在大家对区块链普遍处于懵懂期，并不明白要用区块链做什么。真正要提供实际价值，中间需要有监管措施，需要用估值模型来引导。”

受监管层面的因素，无论初创公司还是巨头，数字资产未来的最终形态仍不明确。阳光七星投资集团主席兼首席执行官吴征认为，区块链不能脱离token作为价值计算单位。但是，token的发行本身一定要受到监管，且必须基于真实资产和实体资产。

“无论是股市还是币市，都应当受到严格监管。美国在摸索将代币（token）发行当作证券发行进行监管。未来我们是否也会走这样一条监管路线，不是没有可能。”北京大学光华管理学院区块链实验室主任刘晓蕾称。

“可以明确的是，现在已经有很多国家将数字资产列为新的资产类别，其市值管理、资产规模管理、交易量管理比传统市场某些领域要高很多。我们无法忽视，数字资产在全球的在线交易量已经很大，正在逐渐改变整个金融领域的生态。”微软（中国）有限公司CTO黎江表示。

监管风险

据悉，区块链从技术层面可划分为联盟链和公有链，而公有链项目常使用token激励用户。而在业界，数字资产的使用一直备受争议。

在过去的一年里，数字货币经历了一场大牛市，其中比特币的价格在2017年1月5日时的价格为8580美元，到2017年10月，达到35500美元。财富暴增的同时，是区块链节点匿名性等特征带来的洗钱、市场价格操纵等风险。为此，在去年9月，央行等七部委联合叫停ICO，而后狂热稍退。

“公链项目需要有激励机制，需要用token激励大家参与。没有激励的公链难以想象。”刘晓蕾向本报记者表达了自己的看法。

黎江接受本报记者采访时亦表示：“区块链比互联网的维度多很多，其中很重要的一个维度是增加了激励机制，激励机制体现在币（token）上，所以如果币链分开就没有意义，无币区块链缺少很多维度和可能性。”

然而目前区块链仍处于发展早期阶段，行业乱象丛生，不少专家表示为此担忧。中钞区块链研究院院长张一锋在接受人民网采访时表示，基于区块链的经济激励模型，实践中的很多项目没法跳出庞氏骗局，甚至有些项目，其本质除了以区块链创新之名行规避金融监管之实，没太多实质性的价值。

“但我觉得没有必要把币链分开看。以股市为例，交易股票本身就定义为炒股，为股市带来流动性，不需要被避免，我们需要避免的是操纵市场。”刘晓蕾表达了不同看法，她认为，客观来看，炒币行为无法避免，需要避免的是操纵市场。

据了解，目前公有链项目初创公司占行业内大多数，而其大部分会发行token，这类数字资产或与现实资产挂钩，或是空气币。与互联网巨头不同的是，这类公司大都会将token上交易所流通，以激励用户使用其区块链产品。

但因为行业处于早期发展阶段，公有链项目方将token上交易所后，更多关注的是价格，而不是项目本身，随之会引发空气币、割韭菜等行为。陈伟星对此表示，如此发展下去，中国政府严厉的监管措施一定会来临，唯一的策略就是行业内的人自律，达成共识，自觉帮政府屏蔽风险。

须锚定现实产业

在投机、炒作及激励属性之外，数字资产是否具有实在价值，在业内褒贬不一。

刘晓蕾表示：“实体经济发展区块链+，有很多联盟链的应用场景，并不需要使用token。这些应用也可以降低交易成本，促进经济发展。”

但目前大多数公链项目方都会以发代币的方式激励用户。以陈伟星发起的VV Share为例。“在VV Share平台，我们要让司机认可他是平台的创造者，他要有一份代表平台价值的Coin，这个代币是要让司机相信这个平台的价值真的属于他。”

陈伟星解释道，在传统的经济模型中，金融中介赚取了80%的利润，而金融系统里的劳动者收入却很少。因为这些中介掌握了人跟人之间的信用，大家愿意相信它。而依赖区块链技术加密算法的信任，来实现金融机构所发挥的作用，降低信任中介成本，重新分配利润，让劳动生产者获得80%的劳动价值。

此前，吴征在接受本报记者采访时也曾表示，数字资产必须要与真实资产和实体资产相融合。“换句话说，到目前为止，市场的所有币（token）几乎都是没有在产业场景上有存在意义的。也就是币圈的各种币（token），它们很容易成为一个投机的工具，不能够完成它们在场景应用中的意义，因为它们没有实现与实体的融合。”

谈到区块链技术对代币的支撑价值时，陈伟星表示，其平台本身不需要收入，价值全都归属到token，如果没有区块链技术，便没有真正用算法将价值锚定到平台，token可以造假，不能透明化，司机就不会认可平台属于自己。但如果用区块链技术把账目都公开，司机、用户都可以来检查。

工信部电子标准院区块链研究室主任李鸣则认为，目前区块链技术还不够成熟。

“现在大家连区块链技术还没弄明白，还在研究技术底层链、共识机制、TPS问题的解决。区块链还需要时间的打磨。”

但在陈伟星看来，区块链技术本身不复杂，就是分布式账本技术，可以记账，问题在于如何让技术真正落地。“现在最大的问题是，技术已经在那里了，但是不知道需求，就没有办法把技术搭建起来，搭成能用的东西。你不知道往哪个方向搭。”