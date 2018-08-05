苏宁入局二手房江湖：市场竞争激烈 还需更多完善

苏宁入局二手房江湖

谢敏敏

又一家电商巨头宣布进军二手房交易市场。

7月底，苏宁易购（002024.SZ）宣布推出新品牌“苏宁有房”，定位为没有中介的二手房交易平台，每套房交易服务费一口价9999元，不再收取其它佣金。苏宁有房将于8月份在南京上线，打造试点，后续计划在全国逐步落地。

苏宁有房总裁张曙刚在接受经济观察报的采访时表示，苏宁有房将给二手房交易市场带来颠覆性改变，“C2C打破了信息壁垒，颠覆了传统中介依赖信息不通畅而获利的模式。我们不做中介，只做二手房交易的服务商。”

苏宁有房的模式特色，主要在于较低的固定费率佣金以及无中介的直买直卖。此前房地产电商行业也有过此类尝试，但此番大型电商巨头入局，依然在房地产中介行业掀起了不小的讨论热潮。

今年以来，二手房交易市场迎来了尤为激烈的竞争局面，既有抱团也有公开叫板，大型传统中介和电商平台均有不少颠覆性动作。房产和互联网研究院创始人相国良对经济观察报表示，今年是二手房交易的创新之年，“这个市场的充分竞争有利于消费者更好地获得高品质的交易服务，降低交易成本，提升交易效率。但从行业上来看，还需更多进步来完善。二手房交易市场，才刚刚起步。”

“搅局者”

作为一项新业务，苏宁有房是苏宁易购的全资子公司。工商信息显示，今年5月7日，苏宁易购成立了江苏苏宁有房科技有限公司，注册资金1000万元，由苏宁易购集团100%控股，法定代表人、执行董事为苏宁易购总裁侯恩龙。

苏宁有房强调自己不是中介，而是C2C的二手房交易服务平台，买家和卖家可以直接沟通，苏宁则为其提供全程服务，包括签约、贷款、过户等服务。

相国良认为，从交易服务模式上看，苏宁做直买直卖模式，类似于房多多此前尝试的业主直卖模式，“去中介化的模式此前多次尝试，均被证明无法成功。二手房买卖的重度交易属性，要求必然是中介经纪人来提供居间撮合服务。直卖不符合行业的交易特点。”

58安居客房产研究院首席分析师张波也对经济观察报表示，所谓的无中介模式对于传统中介冲击有限，“房产交易本身属于‘重决策’行为，除了苏宁提供的服务外，房源本身信息、带看以及交易双方的价格磋商等目前大都依赖中介介入。”

苏宁有房的收费模式是按套数收取固定的服务费9999元，改变了传统中介按比例收取佣金的特点。

侯恩龙认为，这能大大减少购房人的支出。他算了一笔帐：以南京一套300万元的房子为例，按房屋交易总价的2%至2.4%收取中介费，购房者要交6万元至7万元的中介费，相当于许多上班族好几个月的工资，而“苏宁有房”按套只收取9999元能极大缓解购房人的经济压力。

但张曙刚对经济观察报表示，苏宁的目标绝不只是收取服务费，而是看中了房产交易带来的数据信息，这也是苏宁推出苏宁有房的最大动机所在，“我们要从上游获取用户精准画像，成为家庭消费的入口。假设你的房屋从苏宁有房成交，我们能获取到你的家庭收入、还贷能力、房屋情況、居住地址、职业、家庭人口构成、日常消费习惯等。这是一幅全面的个人大数据画像，是互联网时代最值钱的流量。这就为苏宁的线上平台和线下门店积累了足够的个人大数据。后期，不管是购买家具、家电还是金融理财或日常的生活物品，都可以根据用户的差异化特色一键配置最合适的产品。”

此外，苏宁有房方面称，还与建设银行正式签署战略合作协议，建设银行将为苏宁有房用户开通优先审批、优先放款的便捷绿色通道，从审批到放款最快仅需十个工作日。

对于二手房交易而言，最重要的在于房源的拓展。苏宁有房获取房源的渠道在于依托今年推出的零售便利店苏宁小店，张曙刚表示，这不仅能节约开店成本，还能有效利用小店的高频客流冲击传统中介门店的低频客流。

按照设想，苏宁小店将成为苏宁有房的线下载体，在小店设置房产专区，提供咨询接待、房源发布和查看等服务。“未来我们依托线上苏宁易购平台及线下10万家以上的苏宁小店，要打造一个线上线下联动的场景互联闭环生态圈。”张曙刚说。

截至目前，苏宁小店共有1200家线下门店，日均开店7家，预计下半年开店速度将提升至日均30家，其中北京、上海门店分别增至500家。苏宁小店公司总裁鲍俊伟表示，以小店为中心，可以覆盖周围3000-4000户居民。

按照规划，苏宁有房的线下签约中心设立在房产局附近，为客户提供全流程签约、贷款、过户、交房等一站式服务。目前苏宁有房在南京市区及江宁、江北房产局周边设立了三个签约中心，并配备了服务团队。

张波表示，苏宁有房的主要优势在于能与苏宁旗下的家具电器、金融业务形成协同作用，家具电器作为房产的下游行业，可以自然承接房产交易人群的后服务，而苏宁的金融业务也可以为存量房交易环节提供更多想象空间。但他也对经济观察报表示，苏宁本身并没有线下房产交易的经验，直接杀入存量房交易领域面临着较大风险。

二手房万亿蛋糕

相国良认为，苏宁有房的出现，背后是看中房产交易的万亿级市场机会。

“2017年存量房交易市场约有6.5万亿的规模，虽然目前并没有超过商品房市场13万亿的规模，但一线城市中例如北京、上海的二手房交易额已达新房的2倍以上，进入存量房交易为主的城市正在逐步增加，中国房地产市场进入向全面存量时代迈进。”张波说。

市场蛋糕的足够诱人，确实吸引了众多入局者。今年以来，二手房交易市场一片“混战”，目的都在于抢占更大的市场份额。

链家于4月份推出了链家网升级版“贝壳找房”平台，链家成为贝壳平台上的直营品牌，德佑成为平台上的加盟品牌，自如也入驻贝壳成为其中一个租赁品牌，贝壳找房的最重要特征即“开放性”和“平台性”，号称将赋能一百个机构品牌、服务一百万以上的经纪人。其一诞生，就被认为是颠覆包括58安居客在内的现有开放平台的最大挑战者，也引发了不少大型中介公司的担忧。

对这样的担忧，链家掌门人左晖则回应称，并没有既做裁判员也做运动员，而是“在做一个球场，希望在这里踢球的越来越多，大家踢球的规则越来越好”。

在6月中旬，58集团罕见携手我爱我家集团、中原地产等中介公司和开发商，举办了一场全行业真房源誓约大会，就连链家此前入股的21世纪不动产也出现在这场大会上。58集团和众中介公司的抱团，被外界视为是对抗贝壳找房的一种方式。

为了获取中介公司的支持，58集团CEO姚劲波在当天的誓约大会上宣布，58集团永不自营，今年平台端口费也不会涨价。

更大的动作随之而来。6月底，58集团宣布以10.68亿元投资我爱我家并获得8.28%的股份。58集团还宣布，将与行业多家投资者共同发起设立一支50亿元的房地产行业基金，推进真房源建设。

刚刚在香港上市的易居企业于2016年推出房友品牌，房友并非直接开设门店，而是整合中小型房地产经纪公司。2018年房友品牌迅速扩张，截至6月底的数据显示，房友门店超8000家，其目标是年底扩张至10000家。易居企业集团董事长周忻表示，区别于传统的加盟收费模式，易居房友平台不是加盟而是联盟，不收加盟费也不收取交易费。