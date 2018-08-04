新浪科技> 业界 > 正文

20分钟教会车道保持功能！Wayve的强化学习算法很牛

20分钟教会车道保持功能！Wayve的强化学习算法很牛
2018年08月04日 15:11 雷锋网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　雷锋网（公众号：雷锋网）按，AI 学会控制一辆汽车沿着道路标线行驶到底要花多久？答案是 20 分钟。鉴于许多人一辈子都搞不清如何开车走直线，这样的成绩确实令人惊叹。

　　掌握这项“神技”的是一家名为 Wayve 的英国公司，Wayve 的班底都是来自剑桥大学工程学院的大牛，而他们能完成这项壮举主要靠的是“强化学习”（reinforcement learning）算法。Wayve 公司在博文上表示，只需一位安全司机配合，他们的算法在 15-20 分钟内就能教会一辆车沿着道路标线行驶。

　　所谓的强化学习又可称之位再励学习、评价学习，是一种重要的机器学习方法，在智能控制机器人及分析预测等领域有许多应用。此前，就有许多公司就展现过这项技术的高效，最好的例子就是 DeepMind 旗下横扫人类棋手的 AlphaGo 和 OpenAI 旗下迅速进步的 Dota 2 AI 机器人（每天训练量相当于人类选手 180 天）。

　　不可否认的是，让 AI 在复杂的棋类和即时战略类游戏中击败人类已经让人惊掉下巴了，而在短时间内教会一辆车如何自我控制更是让人惊叹。

　　该团队还在 YouTube 频道上传了车辆的学习过程，他们还强调，这是世界上第一个将“强化学习带上自动驾驶汽车的范例”。

　　从视频可以看出，最初车辆会像婴儿一样蹒跚学步，在路上蜿蜒前行，但当车辆开始偏离标线，安全驾驶员就会及时介入，将车辆拉回原来的轨道。这样一来，车载算法就知道自己犯了错误，而如果算法长时间不犯错，它们还会拿到奖励的“糖豆”。

　　据雷锋网知悉：除了强化学习，Wayve 还用到了“深度卷积神经网络”，它能接收单图片输入，然后只靠一块车载 GPU 就能完成数据处理。与其他自动驾驶汽车不同，Wayve 的改装版雷诺小车不需要“海量模型、武装到牙齿的传感器和无穷无尽的数据”，它只需秉承 Wayve 的哲学，使用“一个聪明的训练程序，就能快速和高效的完成学习任务。”

　　据雷锋网了解，今年 5 月份，它们还参加了 TechCrunch 大会，Wayve联合创始人 Amar Shah 当时就表示：“我们想赋予自动驾驶汽车的是更棒的大脑，而不是更多的硬件。”

　　“下一步，我们的任务就是扩展这项技术，以应对更多更复杂的驾驶任务，毕竟现在 AI 只不过学会了车道保持这项功能而已。未来，我们希望这套系统能驱动车辆识别交通灯，在环形道路和十字路口应对自如。”Amar Shah 解释道。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有