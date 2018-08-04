沃尔玛测试杂货配送机器人 计划年底覆盖2000家门店

雷锋网消息，美国时间8月3日，沃尔玛正在与初创公司Alert Innovation合作一个自动化系统。该系统将帮助员工收集和打包在线杂货订单。作为商店翻新的一部分，Alphabot系统目前正在新罕布什尔州塞勒姆的一个超级购物中心安装，其中还包括20000平方英尺的扩建部分。新区域将容纳Alphabot，并作为专门的杂货提货点，为客户提供专用车道。

该公司表示，Alphabot系统是专门为沃尔玛开发的，它包括自动推车，可以从存储容器中取出物品并将其运送给店员，可以组装订单并准备店内提货或送货。沃尔玛表示，大多数货架稳定，冷藏和冷冻食品将以这种方式运输，“其他新鲜物品”则不包括在内。

沃尔玛方面表示，大约95%的订单将在不到8分钟内完成。

“在Alphabot的帮助下，我们的员工将有更多的时间专注于服务和销售，而技术则去处理更平凡、可重复的任务，”Walmart写道。“虽然这是一个小小的尝试，但我们对它寄予厚望。”

该合作消息的发布也是顺应了时代的需求。雷锋网（公众号：雷锋网）了解到，根据尼尔森食品营销研究所的一项研究，在线杂货的销售额达到历史高位，预计到2025年将占到美国杂货市场的20%，届时在线杂货的销售额将达到1000亿美元。大约有20%左右的购物者已经在网上购买杂货，而且高达9%的购物者每月的购物次数不止一次。

沃尔玛在1800家门店提供在线杂货配送服务，并计划在今年年底前扩展至2000家。

据雷锋网了解，Alert Innovation并不是唯一一家开发机器人技术来应对实体门店后勤工作的创业公司。英国超市连锁店Ocado（全球最大的在线杂货零售商之一）已经设计出一种使用计算机视觉来运送货物的包装系统。而Bossa Nova开发的机器人可以自动导航商店并对货架上的物品进行评估。（沃尔玛是其客户之一。）