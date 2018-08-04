第三方支付违规遭重拳 千万元规模级罚单再次惊现

第三方支付违规遭重拳打击 千万元规模级罚单再次惊现

卡友与付临门两家支付公司此次合计被罚3475万元

■本报记者 李 冰

针对第三方支付的违规行为，监管机构再出重拳。7月30日，央行公布了对卡友支付服务有限公司、付临门支付有限公司两家公司的处罚公告：两家合计被罚3475万元，其中一家被处罚超2000万元。

虽然央行对第三方支付处罚一直不手软，但罚金达千万元的案例并不多见。

此外，7月5日，央行公布的《2018年7月非银行支付机构续展决定公示信息》，21家支付机构顺利通过，4家不予续展。统计数据显示，目前注销支付牌照名单已增加到33家，支付牌照数量已锐减至239张。第三方支付今后的发展一方面将面临业务重构，另一方面将面临严格的合规考验，行业洗牌或会加剧。

两家第三方支付机构

合计被罚3475万元

今年以来，监管部门对支付机构的不合规行为继续严查，部分第三方支付机构因超范围经营跨境支付业务、未按规定审核客户身份信息等问题遭到央行重罚。根据零壹财经·零壹智库不完全统计，上半年共有33家支付机构收到38张罚单，累计罚款金额超过4500万元。

而更重的处罚近期陆续出现。7月30日，央行对卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友公司”）、付临门支付有限公司（以下简称“付临门公司”）的处罚结果显示，卡友公司被合计处罚金额2582.5万元，付临门公司合计处罚金额892.3万元，合计金额约3475万元。

此外，央行亦要求两家机构一年内有序退出严重违规区域的银行卡收单业务。

据悉，该处罚起源于央行于2017年10月份至2018年1月份对卡友支付和付临门支付开展的支付结算业务执法检查。

经查实，卡友公司存在违反收单交易信息管理规定、违反收单外包业务管理规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息、未落实商户现场检查制度等违规问题，且存在消极配合央行检查监督的情况。而付临门公司则存在违反商户实名制管理规定、违反收单交易信息管理规定、违反资金结算相关规定、违反备付金管理规定、违反收单外包业务管理规定等违规问题。

此外，为防范金融风险，央行要求两家非银行支付机构一年内有序退出严重违规区域的银行卡收单业务。卡友公司退出贵州、海南、甘肃、河北、浙江、湖南、吉林、重庆、安徽等25个省（区、市）的银行卡收单业务；付临门公司则需退出四川省的银行卡收单业务。

据《证券日报》记者不完全统计，卡友支付和付临门已不是第一次遭到处罚。自2017年以来，卡友支付已经收到自中国人民银行或下属分行的处罚共4次：2017年4月份因违反银行卡收单业务相关规定，被罚款40多万元；2017年7月份因违反支付业务相关规定，被罚款6万元；8月份再次因违反银行卡收单业务相关规定，被罚13万元；12月份因违反银行卡收单再次被罚6万元。

付临门则在2017年8月份因违反支付业务规定被罚款6万元；2017年11月14日，付临门山东分公司因违反支付结算业务规定，被罚没63万元；2017年12月份因违反银行卡收单业务被罚9万元。

国内牌照持续收紧

外资支付机构“开口子”

与此同时，从去年开始，第三方支付领域牌照管理收紧态势也在持续加强。7月5日，央行公布第6批支付牌照续展结果，21家支付机构顺利通过，4家不予续展。其中北京中汇金支付服务有限公司、北京国华汇银科技有限公司、永超源支付科技有限公司三家公司均因不符合《非金融机构支付服务管理办法》等非银行支付机构监管制度规定，不予续展；安徽长润支付商务有限公司则因未提交续展申请，没能通过续展。

据不完全统计显示，截至7月5日，央行累计注销支付牌照名单已增加到33家，目前最新的支付牌照数量为239张。有业内人士认为，“现在牌照审批越来越严格，行业基本已经进入存量时代，之后支付牌照的价格会越来越高。”

除此之外，第三方支付机构“断直连”之后，将彻底告别“躺着赚钱”的日子。6月29日，央行发布了《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》。该通知指出，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。这就意味着备付金利息收入的减少，对于依靠备付金利息的支付机构，特别是依存度比较高的预付卡类支付机构来说，将面临较大的经营压力。

值得一提的是，央行和证监会都已经放开了一部分限制外资申请牌照的门槛，以后外资申请牌照可能会成为一种趋势。

7月27日，央行上海总部公示了越蕃商务信息咨询（上海）有限公司（下称“越蕃公司”）支付业务许可申请。越蕃公司主要出资人WorldFirst Asia Limited出资人民币1亿元。据悉，WorldFirst2004年起家于英国，成立之初从事货币兑换业务，随后逐渐发展其他支付业务。按支付许可证申请流程，下一步将由央行进行复审。如果审批通过，越蕃商务将正式拿到支付牌照。

这也意味着，在暂停新批支付牌照三年后，支付牌照已向外资支付机构率先开放，这也是我国放开非银行支付机构市场准入限制举措的落地。

据了解，早在今年3月份，央行便发布公告明确了外商投资支付机构的准入规则和监管要求，欢迎和鼓励外资机构参与中国支付服务市场的发展与竞争。

在这样的背景下，第三方支付将面临更多的考验。一些依靠利息生存的机构可能被淘汰，而另一些创新业务机构可能会发展壮大。与此同时，行业对外资打开了大门，也可能进一步助推行业的洗牌。