杨元庆：3到5年内联想印度业务规模将达60亿美元

新浪科技讯 北京时间8月3日晚间消息，联想集团董事长兼CEO杨元庆今日表示，受PC、手机和数据中心等业务的推动，未来几年联想在印度市场的业务规模将达到50亿美元至60亿美元。

杨元庆称，他对于联想在印度PC和平板电脑市场上的增速感到满意。但同时，他承认联想在印度智能手机市场“犯过一些错误”。

杨元庆说：“我们对PC和平板电脑业务的发展非常满意……但很明显，我们的智能手机业务有很大的提升空间。在智能手机市场，我们的产品出现过一些错误。为此，我们重新设计了智能手机，并将重返印度智能手机市场。”

杨元庆还强调了印度市场的重要性，称印度与中国、美国、日本和巴西一样，都是联想的主要市场。

他说：“印度市场的发展潜力极大……我们希望联想在这里的业务规模能达到50亿美元至60亿美元，这是我们的目标。在未来3年至5年，我们希望能达到这样的规模。”

杨元庆并未透露当前联想在印度市场的业务规模有多大。

对于印度智能手机市场，杨元庆表示联想将奉行“双品牌战略”，同时经营“联想”和“摩托罗拉”这两个品牌。这样，联想的产品将涵盖高、中、低三个档次。

杨元庆证实，联想将在印度推出更多更廉价手机。他说，印度是一个重要市场，联想不会放弃。

当前，印度智能手机市场由三星和小米公司主导。与此同时，vivo和OPPO等品牌也拥有较大的市场份额。(李明)