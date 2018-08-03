苹果联合创始人：不在意一万亿美元市值

新浪科技讯 北京时间8月3日晚间消息，针对苹果公司(以下简称“苹果”)市值率先突破一万亿美元这一重大新闻，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)并不十分在意。

昨晚，苹果公司股价突破200美元大关，市值正式达到一万亿美元。这也是全球首家市值突破一万亿美元的科技公司。该消息得到了分析师和媒体的极大关注，但沃兹尼亚克却并不十分在意。

他说：“我当然为苹果感到自豪，但我并不是简单地通过数字来衡量这个世界。一家公司之所以伟大，是因为它的表现特别出众。”

苹果1980年上市，当时公司股价只有0.47美元，市值仅18亿美元。对于此次市值突破一万亿美元，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在致员工的一则备忘录中称，市值达到一万亿美元是一个重要的里程碑，但这并非是衡量公司成功与否的最重要指标，苹果始终将产品和用户放在首位。

此外，库克还向公司员工表示感谢。他说：“因为你们的加入，让苹果变得伟大，我们的成功归功于你们的辛勤工作，奉献精神和热情。我发自内心的感谢你们的辛勤付出，你们的熬夜加班和出差让我们的工作更完美。”(李明)