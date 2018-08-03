HomePod销量突破300万 拿下美国6%市场份额

来源：MacX.cn

来自 CIRP 的最新数据显示，美国家庭的智能扬声器安装量已经达到了5000万，其中包括Amazon Echo、Google Home 以及HomePod。CIRP预测，HomePod的市场占有率为6%左右，这意味着HomePod在美国的销量为300万左右。数据统计的截止日期为6月30日。

作为对比，Amazon Echo在美国拿下了70%的市场份额，Google Home的市场份额为 24%。当然，HomePod上市的时间比较短，今年2月才正式开售，Amazon Echo和 Google Home早在2-3年前就已经上市。CIRP 联合创始人Josh Lowitz认为，HomePod想要获得更多市场份额的难度很大，除非苹果推出价格更便宜的型号。

今年4月，知名苹果分析师郭老师曾预测，苹果正在考虑推出一款价格更低的 HomePod，目前的HomePod价格为 349 美元，销量远低于预期。低价HomePod的价格可能在150-200美元之间，但是目前还不清楚苹果会砍掉哪些功能以降低成本。大部分媒体都认为，HomePod的声音质量出色，只是不够智能。

苹果官方并没有公布HomePod的销量，只是将其归在“其他产品”类别，“其他产品”还包括Apple Watch、Apple TV、AirPods、Beats、iPod touch和配件。今年5月，Strategy Analytics预测今年第一季度，苹果HomePod销量为60万。

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