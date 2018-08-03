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深交所公开谴责长生生物高管高俊芳、张晶、蒋强华等

深交所公开谴责长生生物高管高俊芳、张晶、蒋强华等
2018年08月03日 17:16 新浪科技综合
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　　来源：深交所网站

　　深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告 时间：2018-08-03

　　（本《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

　　高俊芳女士：

　　经查明，你在作为长生生物科技股份有限公司董事、高级管理人员期间，存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第17.3条的规定，拟对你给予公开谴责的处分。

　　本所已要求长生生物科技股份有限公司向你送达《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函〔2018〕第[37]号），因长生生物科技股份有限公司无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：0755-88668686）。

　　依照本所《自律监管措施和纪律处分实施细则》、本所《深圳证券交易所自律监管听证程序细则》的规定，你享有陈述和申辩等权利。

　　未在本公告发布后的十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，视为放弃陈述和申辩等权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

　　本公告已抄送长生生物科技股份有限公司。

　　深圳证券交易所        

　　2018年8月3日       

　　深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告 时间：2018-08-03

　　（本《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

　　张晶女士：

　　经查明，你在作为长生生物科技股份有限公司董事、高级管理人员期间，存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第17.3条的规定，拟对你给予公开谴责的处分。

　　本所已要求长生生物科技股份有限公司向你送达《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函〔2018〕第[37]号），因长生生物科技股份有限公司无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：0755-88668686）。

　　依照本所《自律监管措施和纪律处分实施细则》、本所《深圳证券交易所自律监管听证程序细则》的规定，你享有陈述和申辩等权利。

　　未在本公告发布后的十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，视为放弃陈述和申辩等权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

　　本公告已抄送长生生物科技股份有限公司。

　　深圳证券交易所        

　　2018年8月3日    

　　深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告 时间：2018-08-03

　　（本《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

　　蒋强华先生：

　　经查明，你在作为长生生物科技股份有限公司高级管理人员期间，存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第17.3条的规定，拟对你给予公开谴责的处分。

　　本所已要求长生生物科技股份有限公司向你送达《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函〔2018〕第[37]号），因长生生物科技股份有限公司无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：0755-88668686）。

　　依照本所《自律监管措施和纪律处分实施细则》、本所《深圳证券交易所自律监管听证程序细则》的规定，你享有陈述和申辩等权利。

　　未在本公告发布后的十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，视为放弃陈述和申辩等权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

　　本公告已抄送长生生物科技股份有限公司。

　　深圳证券交易所       

　　2018年8月3日      

　　深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告 时间：2018-08-03

　　（本《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

　　刘景晔女士：

　　经查明，你在作为长生生物科技股份有限公司高级管理人员期间，存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第17.3条的规定，拟对你给予公开谴责的处分。

　　本所已要求长生生物科技股份有限公司向你送达《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函〔2018〕第[37]号），因长生生物科技股份有限公司无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：0755-88668686）。

　　依照本所《自律监管措施和纪律处分实施细则》、本所《深圳证券交易所自律监管听证程序细则》的规定，你享有陈述和申辩等权利。

　　未在本公告发布后的十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，视为放弃陈述和申辩等权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

　　本公告已抄送长生生物科技股份有限公司。

　　深圳证券交易所       

　　2018年8月3日    

　　深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告 时间：2018-08-03

　　（本《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

　　张友奎先生：

　　经查明，你在作为长生生物科技股份有限公司高级管理人员期间，存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第17.3条的规定，拟对你给予公开谴责的处分。

　　本所已要求长生生物科技股份有限公司向你送达《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函〔2018〕第[37]号），因长生生物科技股份有限公司无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：0755-88668686）。

　　依照本所《自律监管措施和纪律处分实施细则》、本所《深圳证券交易所自律监管听证程序细则》的规定，你享有陈述和申辩等权利。

　　未在本公告发布后的十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，视为放弃陈述和申辩等权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

　　本公告已抄送长生生物科技股份有限公司。

　　深圳证券交易所        

　　2018年8月3日    

　　深圳证券交易所《纪律处分事先告知书》送达公告 时间：2018-08-03

　　（本《纪律处分事先告知书》仅为本所的初步决定，本所将视相关当事人的申辩情况作出正式处分决定。）

　　赵志伟先生：

　　经查明，你在作为长生生物科技股份有限公司高级管理人员期间，存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定的行为，深圳证券交易所（以下简称“本所”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第17.3条的规定，拟对你给予公开谴责的处分。

　　本所已要求长生生物科技股份有限公司向你送达《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函〔2018〕第[37]号），因长生生物科技股份有限公司无法与你取得联系，本所现以公告形式向你送达有关《纪律处分事先告知书》。请你自公告之日起十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》（电话：0755-88668686）。

　　依照本所《自律监管措施和纪律处分实施细则》、本所《深圳证券交易所自律监管听证程序细则》的规定，你享有陈述和申辩等权利。

　　未在本公告发布后的十个交易日内到本所领取《纪律处分事先告知书》，视为放弃陈述和申辩等权利，本所将按照相关规定作出正式处分决定。

　　本公告已抄送长生生物科技股份有限公司。

　　深圳证券交易所        

　　2018年8月3日     

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