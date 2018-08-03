苹果申请新专利：与可折叠屏幕有关

新浪科技讯 北京时间8月3日下午消息，根据美国专利商标局周四披露的资料显示，苹果申请一项新专利，这项专利与电子设备折叠覆盖层和折叠屏幕层有关，这就暗示苹果未来推出的设备会有可折叠屏幕。

专利资料详细描述了屏幕层和覆盖层的使用方法，根据变化形式、透明基底和填充材料的不同而不同。按照苹果的设计，折叠屏幕可以用在智能手机和平板上，配有机械铰链，但是它的应用范围不只如此。

在基本形态下，设计由覆盖层和屏幕层组成，覆盖层与屏幕层叠在一起，覆盖层上有折叠区域，里面有陶瓷材料，它们共同组成电子设备的外表面。沿着折叠区域弯曲覆盖层，就可以让屏幕层和覆盖层在折叠、非折叠之间转换。当屏幕折叠时，折叠区域需要承受较大的压力。

文件称，按照这样的设计可以制造出能够用多种方式折叠的超薄屏幕，比如像书一样从中间折叠，或者像小册子一样折叠，只露出三分之一的屏幕，其它部分隐藏，甚至可以让屏幕卷起来。

320代表屏幕层，310是覆盖层，330相当于支持层。

为了化解弯曲时生成的挤压压力，可以将部分凹槽中的物质剔除，换上透明填充物，填充物能够确保表面平坦。弯曲时如果出现挤压和拉伸，屏幕会在较薄的地方弯曲，此时耐压材料会为屏幕较薄的部分提供支撑。

覆盖层对填充材料的依赖没有那么强，它也会受到折叠压力的影响，还能决定折叠的位置。例如，覆盖层可以由多块面板组成，折叠时面板漂移，这样一来在间隔处折叠就会更容易一些，制造商可以选择最理想的位置让屏幕折叠，设计更自由。

1902是基底，1904和1905是缓冲区，1906也是缓冲区，只是尺寸不同，缓冲区会填充非刚性材料。

苹果早就在研究折叠概念屏幕，7月份，一份专利文件显示苹果似乎想用柔性材料对抗屏幕压力。2017年10月苹果申请一项专利，当时还有传闻说苹果考虑与LG合作，在2020年之前生产柔性屏OLED iPhone手机，二者刚好吻合。2016年11月，苹果获得一份专利，文件暗示苹果想用铰链、金属壳柔性OLED面板制造折叠智能手机，当手机不使用时可以夹在衣服上。

不只如此，苹果还投入巨资研究MicroLED技术，这种屏幕技术将微型LED组成屏幕，也许可以用来制造柔性屏。(德克)