新浪科技> 业界 > 正文

恒大法拉第未来智能汽车注册获工商总局预先核准

恒大法拉第未来智能汽车注册获工商总局预先核准
2018年08月03日 10:48 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 8月3日上午消息，据工商总局官网，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司注册已获企业名称预先核准。

　　今年6月，恒大宣告入主美国新能源汽车公司Faraday　Future（即法乐第未来，又译作法拉第未来，以下简称“FF”），并委派恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧担任公司董事长。

　　而后据36氪报道，针对FF量产的问题，恒大方面回应称：在美经过1年的完整道路测试，已经取得全面系统的测试数据，其电动汽车FF 91完全满足了全面量产的条件。

　　恒大当时表示，FF汉福德工厂现已全面开展大型生产线设备调试工作，计划2018年年底完成整体量产准备。FF广州南沙研发生产基地2019年底到2020年初实现投产，首期计划年产能10万台。

　　而昨日，FF在其公众号发文称，FF 91首台白车身提前抵达汉福德工厂之后，已成功启动了整车组装，并表示，FF 91白车身运用了多项尖端制造技术，而所有技术将会在汉福德工厂配备完成。

　　贾跃亭称，这是FF在将新物种FF 91引入市场的最后阶段所取得的最重要的进展之一。并称他的团队和全球合作伙伴已经超越自我，提前完成了这一重要的阶段性任务。(李楠)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有