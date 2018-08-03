恒大法拉第未来智能汽车注册获工商总局预先核准

新浪科技讯 8月3日上午消息，据工商总局官网，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司注册已获企业名称预先核准。

今年6月，恒大宣告入主美国新能源汽车公司Faraday Future（即法乐第未来，又译作法拉第未来，以下简称“FF”），并委派恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧担任公司董事长。

而后据36氪报道，针对FF量产的问题，恒大方面回应称：在美经过1年的完整道路测试，已经取得全面系统的测试数据，其电动汽车FF 91完全满足了全面量产的条件。

恒大当时表示，FF汉福德工厂现已全面开展大型生产线设备调试工作，计划2018年年底完成整体量产准备。FF广州南沙研发生产基地2019年底到2020年初实现投产，首期计划年产能10万台。

而昨日，FF在其公众号发文称，FF 91首台白车身提前抵达汉福德工厂之后，已成功启动了整车组装，并表示，FF 91白车身运用了多项尖端制造技术，而所有技术将会在汉福德工厂配备完成。

贾跃亭称，这是FF在将新物种FF 91引入市场的最后阶段所取得的最重要的进展之一。并称他的团队和全球合作伙伴已经超越自我，提前完成了这一重要的阶段性任务。(李楠)