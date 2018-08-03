新浪科技> 业界 > 正文

特斯拉股价周四暴涨16% 空头单日亏损17亿美元

特斯拉股价周四暴涨16% 空头单日亏损17亿美元
2018年08月03日 07:44 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间8月3日早间消息，在特斯拉发布的最新季报超出预期后，该股周四暴涨16%。而金融分析公司S3 Partners的数据则显示，做空特斯拉股票的投资人当天账面损失高达17亿美元。

　　S3称，当天的损失导致特斯拉空头今年以来的综合收益由正转负。做空者可以抛售借来的股票，希望日后以更低价格买回股票后归还，以此赚取差价。特斯拉是美国股市做空力量最强的股票。

　　直到本周三，特斯拉空头今年以来的账面收益还达到2.76亿美元。在周四股价暴涨之后，他们今年总亏损14亿美元。

　　“我们还没有看到大量买券还券交易。”S3研究主管伊赫尔·杜萨尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）说，他指的是交易者通过买入股票来缩减现有空头头寸的做法。

　　“公开市场出现如此大的价格波动，多数希望还券的空头都在等待股价回调再进行买券换券交易。”他说。

　　在特斯拉宣布其Model 3产量最近几个月已经稳定，并将通过生产Model 3汽车获得利润后，该公司股价周四大涨48.70美元，报收于349.54美元。

　　市场因此认为特斯拉将会停止亏损。

　　由于特斯拉快速烧钱，加之迟迟未能盈利，导致其成为热门做空标的。Kynikos Associates负责人吉姆·查诺斯（Jim Chanos）和对冲基金公司Greenlight Capital负责人大卫·埃因霍恩（David Einhorn）等著名投资者都持有其空头头寸。

　　根据S3的数据，自2016年初以来，特斯拉已经成为美国表现第四差的空头标的，做空者在此期间累计亏损47亿美元。

　　该股今年4月以来的大涨已经令空头损失惨重。爱因霍尔也在本周二对投资者表示，他对特斯拉的做空交易已经导致Greenlight Capital基金在第二季度出现严重亏损。(鼎宏)

特斯拉股价空头
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有