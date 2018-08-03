特斯拉股价周四暴涨16% 空头单日亏损17亿美元

新浪科技讯 北京时间8月3日早间消息，在特斯拉发布的最新季报超出预期后，该股周四暴涨16%。而金融分析公司S3 Partners的数据则显示，做空特斯拉股票的投资人当天账面损失高达17亿美元。

S3称，当天的损失导致特斯拉空头今年以来的综合收益由正转负。做空者可以抛售借来的股票，希望日后以更低价格买回股票后归还，以此赚取差价。特斯拉是美国股市做空力量最强的股票。

直到本周三，特斯拉空头今年以来的账面收益还达到2.76亿美元。在周四股价暴涨之后，他们今年总亏损14亿美元。

“我们还没有看到大量买券还券交易。”S3研究主管伊赫尔·杜萨尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）说，他指的是交易者通过买入股票来缩减现有空头头寸的做法。

“公开市场出现如此大的价格波动，多数希望还券的空头都在等待股价回调再进行买券换券交易。”他说。

在特斯拉宣布其Model 3产量最近几个月已经稳定，并将通过生产Model 3汽车获得利润后，该公司股价周四大涨48.70美元，报收于349.54美元。

市场因此认为特斯拉将会停止亏损。

由于特斯拉快速烧钱，加之迟迟未能盈利，导致其成为热门做空标的。Kynikos Associates负责人吉姆·查诺斯（Jim Chanos）和对冲基金公司Greenlight Capital负责人大卫·埃因霍恩（David Einhorn）等著名投资者都持有其空头头寸。

根据S3的数据，自2016年初以来，特斯拉已经成为美国表现第四差的空头标的，做空者在此期间累计亏损47亿美元。

该股今年4月以来的大涨已经令空头损失惨重。爱因霍尔也在本周二对投资者表示，他对特斯拉的做空交易已经导致Greenlight Capital基金在第二季度出现严重亏损。(鼎宏)