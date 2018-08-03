特斯拉飙升的股票一天内让卖空者损失11亿美元

新浪美股讯，北京时间8月3日凌晨，据Business Insider消息，继特斯拉强劲的季度收益报告后，该公司的股票周四飙升了11%。根据金融技术和分析公司S3 Partners汇编的数据，这导致卖空者按市值计算损失超过11亿美元。

特斯拉可以说是美国股市中卖空最多的公司了。为了充分理解这对马斯克来说是一场多么大的胜利，我们必须熟悉他长达数月的反对特斯拉卖空者的运动——他通常是通过 Twitter发起的。

“如果你很矮，我建议你悄悄地走到出口......”在特斯拉上次的盈利报告之后，他在五月份嘲笑道。在去年的《滚石》杂志上，他称做空者为“想让我们死去的混蛋”，同时也把他们的行为描述为“伤害”。2017年6月，他还发了一条推特，他在推特上说卖空者“希望我们死得如此糟糕以至于尝不出滋味”。“然后，2018年4月初，在经历了股票飙升的行情之后，马斯克升级了他的嘲讽，发了一条意味深长的推特：“Shortville出现暴风雨天气”，狠狠地嘲讽了一把认为特斯拉将走向破产的看空者。

在这一点上，现在宣布在这场旷日持久的战争中获胜还为时过早。毕竟，特斯拉强劲的季度业绩再次提升了公司的预测，并进一步提升了公司的估值。随着期望的提高，失望的机会也越来越大。