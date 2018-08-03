这还不是终点 即使一万亿苹果股票仍然很便宜

新浪美股讯 北京时间8月3日消息，周四美股盘中，苹果公司的市值达到了1万亿美元，使得这家iPhone制造商成为首家公开上市的美国公司达到创纪录的估值。

本周早些时候强劲的第三季度财报推动股价上涨近3%，在午盘时段触及盘中高点207.05美元，随后回落至207美元下方。

根据最近调整后的48.30亿流通股，一股207.05美元的股票价格使苹果公司市值最终达到一万亿美元，在与亚马逊等公司的竞争中拔得头筹。投资者此前一直在等待203.45美元的股价，但该公司的大量股票回购使破万亿的门槛更高。

GBH Insights分析师Dan Ives表示，“我认为市值破万亿美元说明了苹果的生态系统在过去的几十年是多么的强大。达到一万亿美元市值还不是终点，我认为这只是对一个新的增长和盈利阶段的一种回应，是苹果不断增长的软件和服务收入推动了这一市值。”

Ives将该公司不断增长的软件和服务收入归功于推动估值。包括App Store，AppleCare，Apple Pay，iTunes和云服务在内的各类服务在第三季度的营收为95.5亿美元。

Ives表示，这只是体现了苹果联合创始人乔布斯和现任CEO库克在确保苹果不仅仅是一家硬件公司方面的愿景。

亚马逊也已接近万亿美元市值门槛，7月份时市值超过9000亿美元。

华尔街的许多人本周早些时候都指出，苹果公司已经坚定地走上了1万亿美元的道路。纽约大学斯特恩商学院（Stern School of Business）金融学教授阿斯瓦特·达莫达兰（Aswath Damodaran）表示，即使是1万亿美元，这只股票仍然很便宜。