苹果市值破万亿美元 相当于3个深圳GDP 是腾讯2.5倍

苹果(207.39, 5.89, 2.92%)市值破万亿美元，现阶段全球第一家！万亿是何概念？相当于3个深圳GDP，是腾讯市值2.5倍

苹果突破万亿美元市值！

8月2日美股开盘后，苹果股价成为全球市场关注的重点，苹果股价盘中一度创下207.05美元历史新高，市场成功突破万亿美元，成为全球首个单市场突破万亿美元的公司。亚马逊(1834.1321, 36.96, 2.06%)以8893亿美元市值暂居第二位。

雷军曾放豪言称，“小米是一家全球罕见的全能型公司，估值应为腾讯乘苹果的估值。”不知此时雷军会做如何感想，目前小米市值约550亿美元。

1万亿美元是个什么概念？我们来做个类比，深圳2017年GDP总量为2.24万亿元人民币，苹果市值相当于3个深圳的GDP；腾讯控股目前市值2.84万亿人民币，苹果市值相当于2.5个腾讯；同时也是美国GDP的十八分之一。

近期，华尔街五大巨头FAANG（脸书Facebook，苹果Apple，亚马逊Amazon，奈飞Netflix，谷歌Google母公司Alphabet）跌跌不休令人唏嘘。从7月25日至30日，纽交所FANG+指数大跌逾8%，投资者开始对科技股表现恐慌，科技股泡沫论再度袭来。

然而，苹果近两日的强势表现，特别是市值突破万亿，再度让投资者对科技股重燃希望。其实，从业绩来看，苹果发布了史上最亮眼Q3财报，亚马逊和Alphabet的业绩也十分亮眼，仅Facebook和Netflix业绩不达预期。

科技股在美股牛市行情中一直占有举足轻重的位置，然而A股市场中科技股却较为稀缺，特别是大市值科技股。数据显示，A股前十大市值股票无一科技股，却以银行、保险等金融股为主。而翻看美股前十大市值股票，科技股却几乎占了半数，仅两家伯克希尔哈撒韦和摩根大通金融公司。

苹果成为全球单市场首家万亿美元市值公司

在美股长达近10年的牛市中，华尔街五大巨头FAANG（脸书Facebook，苹果Apple，亚马逊Amazon，奈飞Netflix，谷歌Google母公司Alphabet）成为市场上表现最好的股票之一。

此前，FAANG谁能第一个突破美股万亿市值大关一直是公众关注的焦点。

8月2日，苹果给出最终答案！苹果盘中涨幅一度接近3%，股价创下207.05美元的历史高价，市值成功突破万亿美元，成为美股也是全球首个市场突破万亿美元的公司。（早在2007年，中石油上市之际，其市值也曾突破万亿美元，不过是由A股市场累加H股市值。）

近期，FAANG跌跌不休令人唏嘘。从7月25日至30日，纽交所FANG+指数大跌逾8%，科技股泡沫论再度袭来。

特别是Facebook、Twitter(32.82, 0.91, 2.85%)等科技股的暴跌让市场恐慌，奈飞业绩未达预期遭评级下调，Alphabet遭受欧盟43.3亿欧元反垄断天价罚单，科技股的阴霾再度打击市场信心。

然而，苹果近两日的强势表现，特别是市值突破万亿，再度让投资者对科技股重燃希望。其实，从业绩来看，FAANG五大龙头表现并不差：苹果发布了史上最亮眼Q3财报，亚马逊和Alphabet的业绩也十分亮眼，仅Facebook和Netflix业绩不达预期。

A股暂无2万亿市值公司

据券商中国记者统计，A股、港股和美股三大市场中，市值突破2万亿人民币的股票共有12只，分别是苹果公司、亚马逊、谷歌、微软公司、FACEBOOK、伯克希尔哈撒韦、阿里巴巴、腾讯控股、摩根大通、强生(131.25, -1.39, -1.05%)公司、埃克森美孚、美国银行。

值得注意的是，上述12家公司中11家来自美股市场，仅1家公司来自港股市场，A股市场暂无2万亿市值股票。

不过，12家公司中有2家是中国公司，分别是阿里巴巴和腾讯控股，市值达到3.25万亿和2.4万亿。

科技股成A股短板

从美股前十大市值个股行业分布来看，信息技术板块（即科技股）共有4只，占绝对优势；金融板块和可选消费板块各有2只，能源和医疗保健板块各1只。结构分布较为合理。

反观A股前十大市值个股，金融股成为绝对主力。7家公司属于金融板块，2家公司属于能源板块，1家属于日常消费，无1家科技公司。

再来看A股科技股（信息技术板块），目前市值最大的是近期刚刚上市的工业富联，市值不足3200亿；位居第二的是海康威视，市值不足3000亿；位居第三的是美股私有化后借壳上市的三六零，市值仅1600亿左右。整体来看，市值超过1000亿元的科技股也仅4只。

苹果发布最牛Q3财报

苹果公布的Q3财报显示，截止到2018年6月30日，苹果公司营收533亿美元，比去年同期增长17%，连续第四个季度呈双位数增长；净收入为115亿美元，运营现金流为145亿美元；每股摊薄收益2.34美元，同比增长40%，国际营收额占该季度收入的60%。

苹果首席执行官蒂姆•库克在致股东信里表示，“我们第三季度的业绩表现主要归功于iPhone手机、可穿戴设备以及服务的持续强劲销售。”

图片来源：智东西

手机业务：

苹果第三季度iPhone全球销量为4130万部，同比增长1%，高于StreetAccount预测的4179部；营收达299.1亿美元，同比增长20%，占苹果营收的56%。也就是说，每台iPhone平均售价达到724美元，比分析师估计的693美元高出4.47%。

可穿戴设备：

可穿戴设备是公司营收增长的第三大领域。AirPods从推出至今，始终处于供不应求的状态；Apple Watch在三季度里增长约40%。苹果首席财务官马埃斯特里强调，AppleWatch是目前市场上最畅销的智能手表。

服务业务：

服务的增长是苹果业绩强势的另一个主要原因。其服务业务营收95.5亿美元，高于去年同期的72.7亿美元，也高于上个财季的91.9 亿美元。苹果的服务业务包括iTunes、App Store、Apple Pay 以及AppleCare等。

库克在业绩会议上证实了苹果在除日本以外所有亚太地区的营收都实现两位数的增长，其中大中华区同比增长19%，达到59.9亿美元。

值得注意的是，苹果公司第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，且对第四财季营收的展望也超出分析师预期。这也是苹果股价近日强势上涨的关键因素。