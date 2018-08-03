Sonos上市首日 收盘较发行价大涨32.73%

新浪科技讯 北京时间8月3日凌晨消息，智能音箱与音频设备制造商Sonos周四在纳斯达克正式挂牌交易，开盘价为16.18美元，较15美元的发行价上涨约7.9%。截止收盘，Sonos收报19.91美元，收盘价较发行价大涨32.73%。

Sonos成立于2002年，总部位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉市，主要经营一体化无线智能音响、智能家庭影院音响和无线智能音响连接器设备。

今年7月6日，Sonos向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书，股票代码为“SONO”。

7月24日，Sonos将IPO发行价区间定在每股17美元至19美元，最多融资2.641亿美元。按最高每股19美元计算，Sonos总市值达到约19亿美元。

但昨日，Sonos将IPO发行价定为每股15美元，低于之前的预期。Sonos表示，此次IPO将出售1389万股股票。按照最新价格，Sonos此次IPO预计将融资2.08亿美元，为公司估值约15亿美元。

摩根士丹利、高盛和Allen & Company为Sonos此次IPO的主承销商，他们最多可以获得200万股的超额配授权。