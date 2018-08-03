苹果股价收报207.39美元 市值正式突破一万亿美元

新浪科技讯 北京时间8月3日凌晨消息，周四收盘，苹果公司市值终于突破一万亿美元！苹果股价从开盘开始一路上扬，在盘中就已创下207.05美元历史新高，市值成功达到万亿美元，截止收盘，苹果收涨2.92%，报207.39美元，正式成为首家市值破万亿美元的科技公司。

如果苹果是个国家的话，其市值在全球各国GDP排名中名列第16位。超过了印尼、荷兰、土耳其、瑞士和沙特等国家。

此前苹果公布其第三财季业绩。尽管第三财季的营收增速往往会因为消费者等待新机型而有所放缓，但苹果本财年第三财季业绩为该公司有史以来最好，该公司当季营收达到533亿美元，较市场预期高出10亿美元。

苹果预计第四财季营收在600亿至620亿美元之间，即同比增长16%至19%。这份强劲预期表明该公司将在今年秋天推出多款新硬件设备。迄今为止的传言表明，该公司届时可能发布三款新iPhone，而消费者也预计苹果将推出新版iPad Pro和改版的Apple Watch。

苹果最大的收入增长来源依然是服务部门，包括Apple Music、iCloud和Apple Care，同比增长31%，达到创纪录的95.5亿美元。

苹果成为人类历史上第一个市值突破万亿美元的科技公司，相信这不仅是苹果的里程碑，也是全球科技公司的一个重要的里程碑。