原标题：“退全款”带火华帝股份 短短一月销售额达10亿元

■本报记者 赵琳 见习记者 王小康

2018年俄罗斯世界杯早已结束，但是“法国队夺冠，华帝退全款”的活动（以下简称“‘退全款’活动”）仍在有条不紊地进行中。8月2日，华帝股份在新浪官微表示，为了确保每一个符合资格的消费者都能获得退款，现将线上退卡登记时间延长至2018年8月3日。而根据前一日华帝股份在官微上公布的数据显示，截至7月31日24：00，线上已返卡数量为7248单，已返卡金额为2627.9万元，完成率为92.9%。线下已退7195套，已退现金3708万元，完成率为80.77%。线上线下合计退款金额达到6335.9万元。

对于此次活动的影响，《证券日报》记者采访了华帝股份证券事务代表王钊召，她对记者表示：“活动对终端零售业务有明显的提升作用，公司品牌知名度也得到了较大的提升。”

华帝线上退卡数量超九成

华帝股份在俄罗斯世界杯期间开展的“法国队夺冠，华帝退全款”营销活动引起了社会各界的热议。

7月4日，华帝股份曾发布关于营销活动情况的公告。根据活动营销方案，线下渠道的退款责任由销售区域经销商承担。经初步统计，活动期间线下渠道总零售额预计约为7亿元以上，同比增长20%左右。其中“夺冠退全款”指定产品的终端零售额预计约为5000万元；线上渠道的退款责任由公司总部承担。活动期间线上渠道总零额预计约为3亿元以上，同比增长30%以上。其中“夺冠退全款”指定产品的终端零售额预计约为2900万元。公司同时表示，如实际发生退款，经销商和公司总部需承担的成本只是“夺冠退全款”指定产品的生产成本和部分促销费用，而不是“夺冠退全款”指定产品的终端零售额，费用将分别低于5000万元和2900万元。

7月16日凌晨法国队夺冠后，华帝退全款活动开始启动。截至7月23日，公司线上完成退卡数量就已达到73%，线下部分完成则达到61%。此后随着活动的推进，截至7月30日21：00，线上完成退卡数量首次超过90%，线下则达78.6%。

对于后续退款进程，王钊召介绍：“截至7月31日，线上退卡已经全部完成，线下已退款单数占已登记单数的94.53%，退款活动履行工作整体截止日期为2018年8月25日。”

“退全款”助力业绩提升

此次“退全款”活动，对华帝股份来说，可谓是“名利双收”。不光提升了品牌的知名度，还为公司带来了可观的业绩。

8月1日，华帝股份在投资者互动平台上表示，“法国队夺冠，华帝退全款”活动期间，公司线下渠道总零售额约为7亿元以上，同比增长20%左右。线上渠道总零售额约为3亿元以上，同比增长30%以上。

也就是说，短短一个月左右的时间，华帝股份总计销售额约为10亿元以上，按照2017年公司销售毛利率45.47%来计算，其营业利润为4.55亿元左右。扣除已经退款的6335.9万元，华帝股份仍有约3.92亿元的营业利润。

8月2日晚间，华帝股份发布2018年半年度业绩快报称，公司上半年实现营业收入31.74亿元，同比增长17.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，同比增长45.32%。

对于上半年的业绩增长，公司表示，主要是因为在品牌升级战略下，品牌效应日益凸显，产品结构化调整、渠道资产持续增厚与管理效率提升，促使公司实现了业绩的稳定增长。