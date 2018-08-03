苹果公司已向爱尔兰补缴90亿欧元税款

新浪科技讯 北京时间8月3日凌晨消息，苹果公司在周三向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份监管文件中称，到目前为止该公司已向爱尔兰政府补缴了90亿欧元税款，即三分之二左右。根据欧盟委员会在2016年8月作出的裁决，苹果公司必须向爱尔兰政府补缴130亿欧元（约合151亿美元）税款。

欧盟委员会当时裁定，爱尔兰政府必须从苹果公司手中追回130亿欧元税款，外加10亿欧元利息，原因是双方之间此前达成的一项非法税收协议给该公司带来了不公平的优势，触犯了欧盟的国家补助法规。

苹果公司在向美国证券交易委员会提交的季度报告中称：“截至2018年6月30日，应追回税款中的45亿欧元已进入第三方托管账户。2018年6月30日之后，公司又再次向第三方托管账户划款45亿欧元。”

这些钱款将继续留在第三方托管账户中，等待苹果公司和爱尔兰就欧盟委员会的裁决提出上诉，预计上诉程序将花费几年时间。

欧盟委员会曾在此前表示，一旦苹果公司补缴税款完毕，那么该委员会就将撤回去年10月针对爱尔兰提出的起诉。(唐风)