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特斯拉难言转危为安：现金流仍存隐忧 财报忧喜参半

特斯拉难言转危为安：现金流仍存隐忧 财报忧喜参半
2018年08月03日 00:25 中国证券报-中证网
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　　特斯拉难言“转危为安”

　　中国证券报

　　□本报实习记者 昝秀丽 

　　量产存疑、财务堪忧、高管离职、事故不断，处于“多事之秋”的特斯拉已成为今年美股市场被做空最多的股票之一，而令投资者瞩目的二季报则成为其能否“翻身”的关键。

　　不过8月1日盘后公布的这份堪称特斯拉历史上最为重要的财报却忧喜参半。虽然Model 3产量大增，公司本季营收和毛利也好于预期，但净亏损仍刷新纪录，亟待解决的现金流问题也依然悬而未决。即便如此，财报发布后，特斯拉盘后仍大涨9.29%。截至8月1日，年初至今特斯拉股价累计下滑3.38%。

　　财报忧喜参半

　　尽管特斯拉公司二季度营收超出分析师预期的39.7亿美元，达40.02亿美元，同比增长43.44%，但期内公司净亏损继续扩大，为7.43亿美元，去年同期为净亏损4.01亿美元。调整后特斯拉每股亏损3.06美元，也高于此前市场预期的每股净亏损2.92美元，并创下特斯拉历史上单个季度亏损额最高纪录。

　　不过相较盈利数字，Model 3的量产问题显然更加吸引投资者的注意。财报显示，特斯拉在二季度末成功实现了周产5000辆Model 3的产能目标，并计划将产能由8月底提升至6000辆，年底至1万辆。对此中金公司发布研报称，Model 3爬坡最困难时期已过去，公司生产制造能力显著提高。

　　与此同时，Model 3的毛利率开始转正。Bernstein分析师Toni Sacconaghi在当天电话会议上提问，“公司计划将Model 3的毛利率从二季度的3%提高三季度的15%，这意味着要降低6000美元的成本，如此短时间内驱动这种提高的因素是什么？”特斯拉首席财务官Deepak Ahuja表示，“制造每辆车的人工时间缩短，制造成本降低，效率不高的问题得到了解决，固定资产利用率更高。”

　　虽然财报不尽人意，但逾9%的盘后增幅依然表达了投资者的看涨情绪。然而Business Insider专栏作家Troy Wolverton却指出了特斯拉投资者一直以来的非理性，“巨额亏损和巨额现金流出，似乎并不值得欢呼。但马斯克在电话会议中的致歉，似乎让投资者看到了其理智的一面，恢复了投资者对特斯拉的信心。”一季报电话会议上，马斯克曾指伯恩斯坦等华尔街分析师的提问是无聊而笨拙的。其进一步表示，自从马斯克接管公司以来，特斯拉的成功很大程度上依赖于投资者和客户对他的信心。财报发布后，马斯克再次作出大量承诺，包括第三季度起公司可以实现可持续盈利，以及特斯拉正在开发自驾车芯片等。

　　现金流仍存隐忧

　　尽管Model 3的量产大增，帮助特斯拉暂时走出最困难的谷底，但特斯拉惊人的“烧钱”速度仍有目共睹。彭博分析师曾估算表示，特斯拉的自由现金流在过去6个季度中持续为负，每分钟“烧掉”7430美元，这不禁令机构加大做空力度。财报数据显示，截至6月底，特斯拉资产负债表上约有22亿美元现金，为2016年第一季度以来的最低水平。期内特斯拉投资、融资和经营活动现金流分别为6.83亿美元、3.99亿美元、7.43亿美元，合计达10.27亿美元。

　　财报发布前夕，高盛表示考虑到公司目前的运营状况和在中国建厂的计划，预计特斯拉在2020年之前需要完成超过100亿美元的外部资本筹集和债务再融资，在乐观的假设下，特斯拉仍需在2020年之前筹集至少50亿美元。瑞银则表示，特斯拉股价将在未来12个月内下跌至195美元（8月1日收盘价为300.84美元），且该公司可能需要寻求外部资金。

　　不过财报发布当天，马斯克在写给投资者的信中称，公司在截至6月的季度自由现金流为负7.39亿美元。对比此前分析师负9亿美元的预估，其烧钱速度下降。然而资管公司Mainstay首席执行官大卫·库德拉却表示，在看到其现金流表现超预期的同时，更担心特斯拉的产品质量和服务问题。

　　市场分析人士指出，未来几个月对特斯拉至关重要。如果特斯拉的生产表现仍超出预期，赢得投资者信心，其现金流问题能够得到缓解，但如果投资者对特斯拉失去信心，公司募资能力将面临挑战，特斯拉将再度跌落谷底。值得关注的是，今年以来特斯拉已连续被穆迪标准普尔等机构下调评级。不过特斯拉并没有放慢其扩张的脚步，海外投资方面，先后宣布在中国、欧洲等地建厂。

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