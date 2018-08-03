苹果上涨近3% 成为首家市值破万亿美元的科技公司

新浪美股讯 北京时间8月1日消息 苹果股价周四盘中上涨近3%，报207.05美元，市值突破一万亿美元！

如果苹果是个国家的话，其市值在全球各国GDP排名中名列第16位。超过了印尼、荷兰、土耳其、瑞士和沙特等国家。真的是富可敌国！

这家全球最赚钱的公司在美国当地时间7月31日向外界证实了自己赚钱能力依然无可匹敌。当天发布的第三财季财报显示，苹果实现营业收入533亿美元，同比增长17%，利润115亿美元，同比增长32%，两项指标均高于市场预期。本季度的业绩也是苹果历史上表现最好的第三财季。

苹果成为人类历史上第一个市值突破万亿美元的科技公司，相信这不仅是苹果的里程碑，也是全球科技公司的一个重要的里程碑。

苹果的业绩，确实令人叹服，这么大体量的公司，是连续第四个财季营收实现双位数增长的，这里，主要得益于iPhone、苹果服务、可穿戴设备强劲的销售业绩，其中，最亮眼的一定是苹果服务的95.48亿美元的营收，比去年同期增长了31%，是历史的最高，而且，从区域来看，每个区域营收都有很好增长，在北美是20%的增长，在欧洲是14%的增长，在大中华区是19%的增长，亚太其他地区也是16%的增长，应该说非常平衡。

在对第四财季的展望中，库克给出的数字也是超预期的。库克预期，在第四财季中，苹果的营收为600—620亿美元，市场预期是593亿美元，毛利率为38%到38.5%，在目前全球智能手机市场出现增长疲软的情况下，做出如此的预期，说明苹果对自己的产品和服务有高度的自信。