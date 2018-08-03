iOS 12泄露新iPad设计:窄边框/无刘海/支持Face ID

新浪科技讯 北京时间8月2日晚间消息，据iOS 12 Beta 5开发者测试版中出现的新图标显示，新一代iPad Pro将采用窄边框设计，没有Home键，也没有顶部的“刘海”，但支持Face ID面部识别功能。

业界普遍认为，苹果公司今年晚些时候讲更新iPad Pro产品线。据iOS 12 Beta 5开发者测试版中出现的新图标显示，新iPad将采用窄边框设计，没有Home键。

需要指出的是，在iOS系统中发现未上市产品图标，已不是首次发生。去年，HomePod软件泄露的窄边框iPhone图标，对应的就是iPhone X。

此外，从图标中还可以看出，今年的新iPad Pro似乎并未采用“刘海”设计。这与今年即将上市的三款新iPhone形成鲜明对比，后者似乎全部采用“刘海”设计。

事实上，此前就有报道称，苹果今年晚些时候将推出新款iPad Pro。该产品拥有许多与iPhone X类似的设计元素，如超窄边框，移除Home键，以及支持Face ID等。

上个月初，苹果曾向欧亚经济委员会(EEC)注册了注册了五个型号的iPad产品，分别为A1876、A2013、A1934、A1979和 A2014。(李明)