苹果股价超204.83美元 市值正式突破一万亿美元！

新浪科技讯 北京时间8月2日晚间消息，截至22:29，苹果股价在常规/盘前交易中突破204.83美元，达204.84美元。根据苹果最新股本数48.82亿计算，苹果市值目前已突破1万亿大关，正式成为全球首家市值突破1万亿美元的科技公司。

此前苹果公布其第三财季业绩。尽管第三财季的营收增速往往会因为消费者等待新机型而有所放缓，但苹果本财年第三财季业绩为该公司有史以来最好，该公司当季营收达到533亿美元，较市场预期高出10亿美元。

苹果预计第四财季营收在600亿至620亿美元之间，即同比增长16%至19%。这份强劲预期表明该公司将在今年秋天推出多款新硬件设备。迄今为止的传言表明，该公司届时可能发布三款新iPhone，而消费者也预计苹果将推出新版iPad Pro和改版的Apple Watch。

苹果最大的收入增长来源依然是服务部门，包括Apple Music、iCloud和Apple Care，同比增长31%，达到创纪录的95.5亿美元。

在周二发布最新财报之后，苹果市值达到9350亿美元。