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小鹏汽车再获40亿融资 新造车势力战火愈烈

小鹏汽车再获40亿融资 新造车势力战火愈烈
2018年08月02日 21:47 《财经》杂志
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　　交付和资金问题会分化新造车势力，未来头部企业将获得更多资源

　　特约作者 李皙寅 | 文 施智梁 | 编辑

　　40亿元，今年业内最大笔单轮融资诞生，这对新造车势力而言是火上浇油还是杯水车薪？

　　8月2日上午，小鹏汽车正式宣布完成B+轮融资，金额达40亿元人民币，由春华资本、晨兴资本及小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏联合领投，同时高瓴资本、K11、钟鼎创投等机构也首次入局。这是新造车势力2018年迄今最大的单轮融资。到目前为止，小鹏汽车累积融资额超过100亿元，估值近250亿元。

　　国内造车新势力已经进入了交付考验的下半场。

　　何小鹏表示，小鹏汽车首款上市车型小鹏G3将于年内上市，并于年底启动交付。包括蔚来、威马、奇点汽车也都曾提出过各自的交付计划，时间集中于2018年下半年。伴随产品的市场化，新造车势力的融资需求也变得迫切。

　　另一方面，巨额资金需求已经让部分企业陷入了资金泥潭：厂区停工、大量减员，面临巨额亏损的消息屡见不鲜，有的上市公司已经承受不住压力，开始出售投资相关公司的股权。此外，汽车产业投资“从严”的风声也不断。

　　中国汽车工业协会秘书长助理许海东对记者表示，由于投资新规还没正式出台，所以风投目前非常谨慎。

　　今年7月，国家发改委于官网发布《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿提高新建独立纯电动汽车企业的投资门槛，同时要求所有股东在项目建成且产量达到建设规模前，不撤出股本。

　　彼时，小鹏汽车董事长何小鹏在接受记者采访时直言，真正想、有能力造车的企业，就应该满足相关标准，而不是让地产、金融、出行等跨界挣快钱，一些企业有资金，但缺乏核心技术，以集成为主、而非独立研发。

　　何小鹏还是小鹏汽车最大的个人投资者，在接受记者采访时他较为乐观：目前个人投资金额还没超过20亿元，还会加码，（小鹏汽车）年底还有一轮融资。

　　许海东对记者补充说，新造车势力逐步开始分化，未来资源一定向头部车企阵营集中。

　　特斯拉国产化的日益临近， 也已成为造车新势力头上的达摩利斯之剑。

　　7月10日，特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。据此，特斯拉将在临港地区独资建设超级工厂，规划年产50万辆纯电动整车，预计将在两年后投产。

　　许海东表达了些许担忧：我们的新势力还是缺乏颠覆性创新，想赶上特斯拉实属不易。“特斯拉从设计、制造、应用上都有大量创新，发展到现在尚且存活不易。”

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