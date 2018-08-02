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许家印称投资FF绝对正确 恒大健康股价已涨四成

许家印称投资FF绝对正确 恒大健康股价已涨四成
2018年08月02日 19:10 澎湃新闻
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　　原标题：FF大股东恒大健康股价一个月涨四成，许家印称投资绝对正确

　　澎湃新闻记者 李晓青

　　自从恒大正式宣布入主贾跃亭的Faraday Future汽车之后，作为FF汽车的投资主体——恒大健康（00708.HK）的股价就一路走高。

　　8月2日，恒大健康开盘后股价一路上扬，盘中股价曾创历史新高，报10.58港元/股，涨幅达到16.14%。截至收盘，恒大健康报10.48港元/股，涨幅15.04%，总市值905亿港元。

　　据Wind数据显示，恒大健康股价自6月底至今，涨幅达到43.5%。

　　从消息面上看，美国洛杉矶当地时间7月30日， FF宣布在首台白车身提前两天抵达汉福德新组装工厂之后，于当天成功启动整车组装。

　　FF创始人兼全球CEO贾跃亭表示，目前已经提前完成了阶段性任务。FF方面表示，将按计划在12月向客户交付汽车。

　　澎湃新闻此前曾获悉，如果贾跃亭无法在2019年第一季度交付FF第一批车辆，也就出现了违约情况。而贾跃亭将失去对Smart King的控制权。

　　在恒大入股FF之后，恒大集团董事局主席许家印也亲自去美国参观了FF总部。

　　美国当地时间7月13日，许家印一行来到位于美国洛杉矶的Faraday Future（FF）总部进行了视察，并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。

　　据FF当时发布的消息，许家印一行对FF总部的生产制造、电气实验室、动力总成、电池电控、设计工作室、车辆安全、车联网、自动驾驶等核心研发部门进行了调研，并体验了FF的量产车型FF91。并且，许家印对于FF的产品和技术给予了高度肯定。

　　许家印还表示，FF的确是在同类企业中处于全球领先地位，投资FF绝对是正确的决定，恒大将会在资金、生产基地建设、产品销售等方面给予FF全方位的支持。

　　6月25日，FF官方微博宣布，正式通过美国政府CFIUS（外资投资委员会）审批，完成20亿美元首轮融资，创始人贾跃亭亲任首席执行官。

　　当日，恒大健康公告称，以67.46亿港元收购香港时颖公司（Season Smart Limited）100%股份，间接获得Smart King公司45%的股权，成为公司第一大股东。卖方为中誉集团（00985.HK）主席兼执行董事赵渡。Smart King为时颖公司与贾跃亭创办的汽车公司FF原股东成立的合资公司，Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”。

　　恒大健康收购的时颖公司持有合资公司每股股份配有1票投票权，而在合资公司正常经营情况下，Faraday Future原股东持有每股股份配有10票投票权。不过，当管理层在根据合资公司股东协议条款下不能履行职责情况出现时，该原股东投票权将被回转到目标公司Smart King。而FF股权激励计划配发给雇员的股份不具有任何投票权。

　　根据当时签署的协议，时颖已支付8亿美元的投资金额，剩余12亿美元投资将于2019年12月31日及2020年12月31日之前各支付6亿美元。

　　电动汽车公司Faraday Future成立于2014年，乐视系创始人贾跃亭是主要创办人。2016年底乐视资金链危机爆发后，贾跃亭相继辞任乐视网（300104）总经理、董事长职务，于2017年7月出走美国，将个人精力投向了被指拖垮乐视资金链的造车业务，成为FF的CEO。

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