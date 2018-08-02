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特斯拉为何投入巨资在中国建厂？降低成本且市场太大

特斯拉为何投入巨资在中国建厂？降低成本且市场太大
2018年08月02日 18:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月2日下午消息，彭博社认为，特斯拉准备投资几十亿美元在中国扩张，背后的理由相当充分：在未来几十年里，中国将会成为全球最大的电动汽车市场，如果马斯克领导的特斯拉想成为市场的统治者，还有很远的路要走。

　　现在中国已经是全球增长最快的汽车市场和消费市场，政府偏爱电动汽车而非汽油汽车。政策拉动了电动汽车的销量，对于买家来说，购买电动汽车注册更容易，而且还能获得补贴。彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance）预测，虽然其它国家也在进步，但是至少在2040年之前中国仍然会走在最前沿。

　　因为烧钱过快，盈利能力不清晰，特斯拉遭到投资者的批评，本周三，特斯拉透露说它会通过地方债务筹集资金，在上海附近建设工厂，这是特斯拉在美国之外建造的第一座工厂。

　　新工厂名叫Gigafactory 3，在早期阶段，估计工厂每年可以生产25万辆汽车，还会生产电池，随着时间的推移，未来的产能会增加一倍。新工厂生产的第一辆汽车估计3年内就会下线。

　　知情人士透露说，新工厂如果想全面投入运营，成本估计高达50亿美元。在周三的会议上，马斯克回应称，如果工厂每年生产汽车25万辆，需要投入的资金接近20亿美元。

　　彭博新能源财经北京高级经理楠楠·古（音译自Nannan Kou）认为，中国决定朝着电动化方向前进，市场规模巨大，这一举措必然会刺激电动汽车在全球流行。他还说：“由于中国积极推广电动汽车，全球汽车制造商将电动汽车研发时间表向前推移6-7年。”

　　拼命奔跑的不只有特斯拉，通用汽车、丰田、大众等全球巨头也向新能源汽车投入巨资，但在中国市场，它们晚了一步。几百家中国本土企业也想分一杯羹，中国计划在2025年之前让新能源汽车年销量达到700万辆，中汽协提供的数据显示，2017年中国新能源汽车年销量约为77.7万辆。

　　在中国生产汽车对于特斯拉来说至关重要，此举不仅可以帮助特斯拉在中国站稳脚跟，还可以降低成本。中美贸易战还没有休战，汽车关税增加，在中国建厂显得更有必要。由于中国对美国制造的汽车征收高额关税，特斯拉Model S和Modle X在中国的价格最多增加3万美元。价格上涨之后，特斯拉可能会被中国中产阶级排斥。

　　值得欣慰的是，在中国大城市，电动汽车需求越来越高，因为大城市对汽油汽车控制更严格。北京、上海、广州等地的消费者比较富裕，他们可能更愿意购买特斯拉汽车，随着较便宜的Model 3推出，购买的意愿可能会更强烈。

　　上个月，马斯克飞到上海，与上海政府签署初步协议，准备在当地建厂。特斯拉在给股东的信件中表示，虽然在未来几个季度就会启动建厂工作，但是大举投资要等到明年。(德克)

特斯拉建厂中国
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