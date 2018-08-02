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体验零跑S01：IT人造出的双门小跑车实力如何？

体验零跑S01：IT人造出的双门小跑车实力如何？
2018年08月02日 17:18 新浪科技
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　　智能交通时代，电动汽车毫无疑问是当前车界的焦点。于是，一群不同领域的人纷纷进入电动汽车市场，造出的车当然也不尽相同。

　　汽车人造车，如威马，更关注汽车本身；互联网人造车，如小鹏、蔚来，用互联网的思维卖车；IT人造车，如零跑，可能更关注性价比与体验。

　　在新车层出不穷的当下，我们今天要介绍的零跑S01具有一些独特的标签，如小跑车的造型、不到20万的售价、自主研发的电力系统，这些特质不仅让它与传统汽车区别开来，就算与新型汽车相比也是话题性十足。

　　不过，零跑作为一个车界新人，用IT思维造出的汽车究竟实力如何？跟着小浪一起看看吧。

　　剑走偏锋：从轿跑车型入手

　　威马EX5、蔚来ES8、小鹏汽车G3，几乎所有的新型汽车厂商都选择从SUV车型开始布局。最新数据显示，截至今年6月，国内SUV市场份额达到40%，轿车则减少到50%，一增一减，SUV在中国的认可度不必多说，选择从SUV车型入手是当前车企较为常规的做法。

　　但事有例外，零跑选择从双门轿跑这个相对较为小众的车型开始布局。无框车门、悬浮车顶、双门四座造型，零跑S01的整车尺寸为4075/1760/1380mm，轴距为2500mm，设计语言较为简洁，搭配亮丽的车身颜色，突出运动性和科技感。

　　车头部分，零跑S01使用线条勾勒出大灯和“进气格栅”轮廓，样式较有科技感，全LED光源的配置也足够高。

　　车尾部分，尾灯下方的“出气口”借鉴了超跑设计，整体造型简洁，突出运动感。

　　回归到车身线条，可以看出零跑S01的悬浮车顶十分明显，两条腰线贯穿车身，确实有轿跑的感觉。

　　此外，零跑S01所采用的触控式隐藏车门设计以前只能在跑车、概念车上才能看到，现在已经下放到20万元价位区间。

　　不过从侧面来看，较小的车轮与车身对比显得有些“身重脚轻”，轮毂的造型也较为普通，不太符合轿跑车的定位。但是考虑到其不到20万元的价位，这些不足也还可以接受。

　　坚持原创：电力技术自主研发

　　聊完外形再来看看性能，对电动汽车来说，电力系统是其绝对核心，这关乎着续航、加速、维修、价格等方方面面，目前零跑S01采用的三电技术为自主研发设计。

零跑S01的电驱总成设计零跑S01的电驱总成设计

　　“相比宝马i3，零跑S01搭载的电驱系统在同样达到125kW和250Nm的动力水准下，其重量和体积相比传统设计分别减少30%和40%”，在讲解中，工程师们直接将零跑汽车与电动汽车巨头宝马特斯拉等企业对比，而且在某些领域也确实有一战之力。

零跑S01电芯零跑S01电芯

　　在电池方面，零跑汽车动力电池部的朱忆宁介绍，除去电芯外，零跑电池包内部组件全部自主研发，这在在国内整车厂中排名第二，第一是比亚迪（完全自主研发）。

零跑电池水平图解零跑电池水平图解

　　高能量密度、轻量化电池组模设计、高充放电效率、安全保障方案是零跑电池系统的最大特点。目前，零跑S01的最大续航里程达360公里，百公里加速时间为6.9s，更高续航版本的电池模块也在同步研发中。而宝马i3的百公里加速为7.3秒，新款车型续航有望突破350公里，在加速和续航方面，零跑S01具有一定优势。

零跑S01搭载的一体化电驱总成零跑S01搭载的一体化电驱总成

　　自动驾驶：目前处在L2.5级别

　　当前阶段，谈车绕不开自动驾驶。“目前零跑汽车已实现L2.5级别自动驾驶，可支持L3级别远程升级”，零跑汽车汽车电子部的王江明表示，到2025年，零跑将全面达到量产L4/L5级别自动驾驶。

零跑自动驾驶技术发展图零跑自动驾驶技术发展图

　　值得一提的是，这个进展说不上快。今年7月，在“Baidu Create 2018”百度AI开发者大会上，百度CEO李彦宏宣布，百度和金龙客车合作的全球首款L4级量产自动驾驶巴士“阿波龙”正式量产下线。

百度L4级自动驾驶巴士已经量产百度L4级自动驾驶巴士已经量产

　　一般来说，自动驾驶分为5个级别，L4级也称High Automation即高度自动驾驶阶段， L4阶段的汽车在紧急情况下能实现自动处理，自己解决所有特殊情况，防止驾驶员未能及时接管车辆而造成交通事故。L5级是真正的无人驾驶，可以实现无限制的任意点对点无人驾驶模式。

奥迪A8的自动驾驶广告奥迪A8的自动驾驶广告

　　今年4月在国内上市的奥迪A8已经搭载L3级别自动驾驶技术，这是全球首款量产自动驾驶L3级别车型。

　　7月10日百度与宝马集团籍又联合宣布，宝马集团将作为理事会成员加入阿波罗（Apollo）开放平台。对于自动驾驶技术，整个汽车行业都十分重视。

　　零跑当然也知道当前的行业环境，王江明表示，2018年下半年零跑将加大投入，招募团队和司机，在更多区域进行道路实测，投入更多的资源来提升自动驾驶技术。

　　市场环境：IT人造车的优点与不足

　　“用IT的思维来造车，我们要做汽车界的华为”，在活动中，零跑副总裁赵刚这样描述零跑汽车的愿景。

　　通过体验，确实可以感觉到零跑S01身上的IT性格。使用静脉识别打开车门，再通过人脸识别启动汽车，从上车开始零跑就彰显自己与传统汽车的不同。

静脉识别原理是采集血液走线图静脉识别原理是采集血液走线图

　　在自动泊车过程中，当车辆路过可停放车位后，系统会提示驾驶者已准备就绪，通过车内按钮或App操纵，汽车便会自动倒库直至停好，在此过程中方向盘、刹车、档位等操作均无需人为干预，机器会把一切都给做好，零跑S01可以十分顺利地完成自动泊车。

　　不过，在当前阶段，自动泊车、人脸识别并不是什么新鲜技术。于是，零跑S01又在其中加入手机App控制功能，用户不仅可以通过车内进行控制也可以通过手机端进行选择，让双手释放更加彻底。

手机App可以实现车辆控制、车辆管理等功能手机App可以实现车辆控制、车辆管理等功能

　　“IT人的成功之道可归纳为三点：以更低的价格，对标市场最好的硬件，提供让用户放心的服务。”吸取之前在IT行业的成功经验，零跑副总裁赵刚把这些要点借鉴到造车上，并提出“打造补贴前售价20万元以内，硬件对标特斯拉，服务让用户放心的电动车”的目标。

　　总结来说，“注重性价比”“极致体验”是IT思维给零跑带来的优势，但同时也带来一些盲区。

　　比如这种“直男”的设计思维能否吸引车界“饭圈”？比如在OEM模式（代工生产）盛行的当下，自主研发是否真的是最优选择？这些都值得深思。

　　总结：

　　“性价比”、“专利”、“自主研发”，在整个活动过程中，零跑的工程师们频频提到这几个词，而这也是零跑汽车的精髓所在。坚持自主研发、首创一体化电驱总成、国内排名前列的电池技术，在造车界，零跑虽然是个新人，但展现出的实力却足够老道。

　　回到零跑S01这款车上，不到20万的售价、双门轿跑的造型都让它显得那么独特，再加上零跑背后依托的大华股份的研发实力，S01着实让人眼前一亮。虽然有些地方仍有提升的空间，但想想售价，瑕不掩瑜，相信有不少用户会为之心动。(唐子祥)

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