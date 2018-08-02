危机不断 苍白回应难掩ofo要卖身的残酷现实

原标题：苍白回应难掩ofo要卖身的残酷现实

作者：贾敬华

与去年的风光相比，2018年的7月ofo可谓是负面不断。先是月卡涨价；尔后是免押金骑行政策取消，并且押金变相涨价；不久前又被媒体曝出拖欠智能锁物联网通信服务商的服务费。

被并购的消息不断

危机已至，这是ofo无法逃避的现实。由于拿不到融资，现有业务难以支撑盈利，ofo资金链紧张的危机还在发酵。日前，来自多家媒体的报道称，滴滴和ofo的收购谈判已经进入尾声，很快就会出结果。

实际上，早在今年5月份的时候，就有投行人士透露，ofo曾与滴滴方面洽谈收购一事，最后因为价格问题没有谈妥。为了生存，ofo大面积裁员以缩减成本。此外，ofo在海外的业务也相继关停。现在看来，这一系列的措施并没有化解ofo资金紧张的危机，卖身或许是一个更好的选择。

难以解围的财务危机

不可否认，裁员、关闭海外业务的确可以减少ofo的运营开支。然而，共享单车每月的运营成本太高了，开源节流难以奏效。5月中旬的时候，一名对ofo财务情况比较了解的业内人士接受媒体采访时称：ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元。账面可动用现金不足5亿元。

在开源节流的同时，ofo还在积极探索新的盈利模式。5月下旬，ofo开始推出卖车身广告的业务，希望在B端市场获得一定的现金流。根据广告刊例显示，品牌定制车身的广告价格为每辆2000元/月；开屏广告价格为100-120元，1000个CPM起售。两个多月的时间过去了，ofo的资金危机并没有解除。

来自《每日经济新闻》的报道称，ofo拖欠智能锁物联网通信服务商费用达400万。由于ofo超过半年未支付智能锁通信服务费，服务商对业务涉及的300万辆单车的智能物联网卡陆续停止服务。一旦智能物联网卡陆续停止服务，这些小黄车将面临无法定位、无法远程升级维护、密码更替失灵、用户关锁后无法自动停止计费等问题。

对此，ofo方面的回应称：“未拖欠物联网通信服务费事宜，该问题已有明确解决方案，并落实推进中。”

毋庸置疑，苍白的回应难以掩饰ofo资金链紧张的现实。

更加艰难的生存环境

另外，资竞争对手们的步步紧逼，更是让ofo陷入了生存艰难的尴尬境地。 在卖身美团后，摩拜推出了免押金骑行的政策，这一策略无疑会蚕食ofo的市场份额，因为在共享单车破产阴影下，免押金已经成为吸引用户的一则良方。除摩拜外，拿到多轮融资的哈罗单车，也在加大免押金骑行的力度。

种种迹象显示，ofo的现金流已经不多了。虽说ofo在B端的营收突破了1亿元，但与每月动辄5亿多元的运营成本相比，这些收入不过是杯水车薪。加之共享单车行业融资已经非常困难，ofo再次融资的希望非常渺茫。为此，卖身或许是ofo唯一的出路。

对于滴滴收购ofo一事，ofo联合创始人于信则对媒体回应称是不存在的事。只是，苍白的回应，能否改变ofo要卖身的残酷现实呢？资金链的巨大压力之下，是倒闭还是被滴滴收购，留给ofo思考的时间不多了。