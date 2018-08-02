英特尔将高通总裁及英特尔前高管列入CEO候选

新浪科技讯 北京时间8月2日下午消息，英特尔将高通两位高管纳入公司空缺首席执行官一职的候选人名单。

知情人士透露，高通现任总裁Cristiano Amon以及前英特尔和高通高管Anand Chandrasekher成为了接任英特尔前任首席执行官Brian Krzanich的候选人。

英特尔、高通以及Chandrasekher并没有立即针对此消息作出回应。

知情人士表示，除了Amon以及五月从高通离职的Chandrasekher之外，其他候选人还包括现任英特尔高管的Navin Shenoy以及Venkata Murthy Renduchintala、前英特尔高管Diane Bryant、Renee James以及Stacy Smith。前英特尔高管、现任VMware首席执行官的Pat Gelsinger也在候选人名单中，但他已经明确表示不会考虑这件事。

英特尔首席财务官兼公司临时首席执行官Bob Swan则告诉员工，他对于永久担任CEO一职不感兴趣。

位于美国加州圣克拉拉的英特尔公司寻找首席执行官一事预计还需要三到四个月时间才能确定。自从六月末Krzanich突然离职之后，公司就开始寻找他的继任者。据称，Krzanich是因为违反公司“非联谊政策(non-fraternization policy)”，与员工发生关系，被董事会发现之后选择离职的。

在上周公司的季度财报会议上，Swan表示英特尔寻找CEO继任者一事目前没有明确的时间表，但是董事会“正在加紧落实这件事”。

公司寻找CEO继任者的时间点非常关键，英特尔在7月18日迎来公司成立50周年且在数据中心和客户方面面临越来越大的竞争。公司还将下一代10纳米级处理器的推出延迟到明年迟些时候。其竞争对手AMD将于明年推出7纳米级芯片，这将给AMD带来一定优势。

Amon和Chandrasekher成为有力候选人，这就表明英特尔希望能从外界招募人才，以寻求突破。至今为止，英特尔的六任首席执行官都是从公司内部甄选出来的。

Amon也是高通的老将了。他在1995年加入高通的时候还只是一名工程师。Amon之前曾和英特尔首席技术官Renduchintala共事过，后者曾在高通工作十几年时间。

Chandrasekher在离开英特尔之后，于2012年加入高通。在有报道称高通正在考虑退出数据中心业务之后，Chandrasekher在今年五月离职，当时他担任公司的服务器芯片负责人。Amon后来表示虽然公司计划削减这部分业务支出，但是高通依然会继续在服务器领域进行研发。(堆堆)