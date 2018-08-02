福布斯中国2018年30位30岁以下精英榜单公布

新浪科技讯 8月2日下午消息，福布斯中国今日公布了2018年中国“30位30岁以下精英”榜单（简称福布斯中国30 Under 30），共600位行业精英入选该榜单。

今年福布斯中国评选的20个领域分别是：娱乐、财务和金融、教育、风险投资、科学、零售与电商、旅游、媒体、能源环保、企业科技、社会企业、市场营销和广告、食品饮料与农业、体育、消费科技、医药健康、艺术与时尚、音乐、游戏、制造工业。

恒兴资本创始人穆映江（29岁）、贝塔斯曼亚洲投资基金副总裁赵鹏岚（29岁）、温州视客科技董事长陈贝尔（25岁）、蒜芽科技CEO李纵横（26岁）、喂车科技创始人唐傲（28岁）、星辰天合联合创始人胥昕（28岁）、极飞科技联合创始人龚槚钦（30岁）、青橙科技联合创始人陈驰远（28岁）、光鉴科技创始人朱力（29岁）、常州纵慧芯光半导体科技陈驰晓（30岁）等人作为各自领域的代表人物登上榜单封面。

此次评选中，科技互联网领域的入榜精英人数众多，包括喜茶创始人聂云宸、商汤科技联合创始人徐冰/徐持衡、旷视科技联合创始人杨沐、每日优鲜COO孙原、觅跑科技创始人毕振、无界空间创始人万柳朔、实习僧创始人黄林海、衣二三联合创始人王琛、礼物说创始人温城辉、摩拜单车国际合作总监Florian Bohnert、创客贴CEO王宝臣、快看漫画联合创始人叶名香等。

媒体领域，42章经创始人曲凯、第一财经主编沈从乐、铅笔道创始人王方、同道大叔章晋源、新片场副总裁陈跃等人入选榜单。

今年福布斯中国邀请了69 位著名的企业家、风险投资家、艺术家、商学院院长和教授，以及业内意见领袖担任评委。著名企业家中有新东方教育科技集团董事长俞敏洪、华大基因CEO尹烨、比亚迪股份总裁兼董事长王传福、携程CEO孙洁等;著名风险投资人有红杉资本全球执行合伙人沈南鹏、创新工场董事长兼首席执行官李开复、启明创投主管合伙人甘剑平等;也有奥运女乒冠军，世乒赛女单冠军郭跃、前女排队长，奥运冠军惠若琪、滚石国际音乐总经理段钟潭等。

以下是20个行业的详细榜单和各行业评委：