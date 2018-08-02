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FF任命刘洪为首席行政官、执行副总裁和总法律顾问

FF任命刘洪为首席行政官、执行副总裁和总法律顾问
2018年08月02日 11:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月2日上午消息，法乐第未来宣布，该公司已经任命熟悉中美两国的法律和银行专家刘洪（Hong Liu）担任全球首席行政官、全球执行副总裁兼全球总法律顾问。

　　刘洪拥有国际法律、银行和监管事务背景，之前曾经在纽约律师事务所Mayer Brown担任全球股权合伙人。

　　刘洪的任务是监督和促进法乐第的公司治理状况，并领导该公司的法律、政府事务、行政和全球资本团队。除此之外，他还将担任法乐第新成立的职能小组委员会主席。

　　刘洪将在洛杉矶的法乐第主园区工作。

　　法乐第2017年在拉斯维加斯消费电子展（CES）上推出FF91豪华汽车，但却因为创始人贾跃亭的财务困境而陷入资金短缺。该公司已经放弃了在内华达州斥资10亿美元建设工厂的计划，而且遭遇多名高管离职，包括CFO史蒂凡·克劳斯（Stefan Krause）。

　　刘洪加盟前一个月，法乐第刚刚确认获得恒大健康20亿美元股权投资，持有该公司45%的股份。该公司今年6月任命贾跃亭为全球CEO。

　　法乐第表示将在两年半时间内将FF91概念车投入生产。

　　刘洪说：“我对法乐第未来的使命和人才很有信心。我希望利用我在中美两国的经验、技能、知识为其卓越的全球法律、政府事务和财务团队注入领导力。我们将共同推进法乐第未来的使命，创造共享的智能移动生态系统。”

　　刘洪曾经在中国和亚洲的多家全球律师事务所担任合伙人，还曾在瑞士信贷第一波士顿和Donaldson, Lufkin & Jenrette担任董事总经理，另外还曾担任中国证监会首席律师。

　　2014年5月创立的法乐第未来在硅谷、北京、上海和广州都设有研发中心。(书聿)

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