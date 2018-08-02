三星为争夺印度智能手机市场 向中国品牌取经

新浪科技讯 北京时间8月2日上午消息，有时候保持领先地位也意味着向对手学习——尽管不情愿，但随着小米和其他中国品牌在印度市场发展越来越强势，三星电子只能采取“不耻下问”的策略。

他们的战术手册中包括了精通向千禧一代进行在线营销的方式，同时为小型零售店提供销售人员，以及甚至借赞助协议爱上印度年轻人喜爱的板球，因为三星希望重新将自己打造为一个“年轻品牌”。

结合一系列的新机型——大多数机型旨在削弱中国制造商在150-300美元价位区间的手机市场上的优势地位。新的战术起到了不错的效果：第二季度，这家韩国科技巨头重新夺回市场第一名。

“三星之前一直不认为小米、Oppo、Vivo等会带来竞争威胁，不过现在，他们已经醒悟，”行业观察者Canalys的研究经历Rushabh Doshi说，“他们正在反击，毫无疑问。”

三星5月推出的Galaxy J6，以及J8在7月份以来的销售，都表现良好。根据三星的说法，两种机型的单日销售量均达到了5万部。为了迎合千禧一代，这些手机具有全新的“边聊天边视频”功能，允许用户在观看视频的时候可以不间断地使用透明键盘打字聊天。

当然，可以肯定的是，三星在印度的高端智能手机市场上一直占有主导优势，而像“边聊天边视频”这种在公司的印度研发中心设计出来的功能突显了三星的技术实力。三星也在印度建立了广泛的零售网络。

但是，三星在4-6月这一季度的利润增长却有所放缓。公司清楚，如果希望避免在中国遇到的惨痛教训，公司必须在印度市场上终结增长疲软的趋势。

5年前，三星在中国市场占有20%的市场份额。而如今，其市场份额不到1%，落败于华为、小米、Oppo和Vivo，尤其在定价策略上。

印度作为全球第二大智能手机市场，拥有4亿用户，且每年估计价值达200亿美元，这是一个绝不能丢失的市场。

另外，印度也是全球增长最快的重要智能手机市场，上季度同比增长20%。于三星而言，印度是除美国外最大的市场。三星在印度的投资也十分阔绰，上个月在新德里郊区开设了全球最大的智能手机工厂。

但目前，印度每出售的两部手机中就有一部来自中国品牌制造商，其中小米的发展最为显著。2014年进入印度市场后，小米品牌“Mi”稳步增长，去年12月甚至击败三星的霸者地位。

尽管上一季度三星重新夺回荣耀，但也赢得惊险。根据研究公司Counterpoint的数据，三星的市场份额为29%，而小米为28%，两者仅1%的差距。在该季度，三星同时销售三种新机型，而小米只发布了一款新产品。

三星印度部门拒绝评论在印度市场的战略。

年轻、新潮的三星

为了推广公司在上个月推出的210美元的Galaxy On6智能手机，三星放弃了传统的电视广告。相反，公司开启了最激进的在线营销活动，邀请宝莱坞万人迷Tiger Shroff做代言，并在Facebook、Instagram和Twitter进行视频和照片轰炸。

但也有分析师警告说，三星如果想领先中国竞争对手并立于不败之地，则其必须采用更具创新性的社交媒体营销策略。

Counterpoint的研究主管Neil Shah说：“小米、一加等中国品牌在印度存在感很强，每每推出新产品时，他们都能通过盛大的粉丝活动俘获年轻人。”

三星的另一个新战术就是赞助孟买的板球队。Vivo正是采取这一策略突围印度市场。公司消息人士称，三星已经增加了营销支出，但拒绝透露数目。但凭借其雄厚的资本，三星可以大肆挥霍——至少在比钱这方面，诸多竞争对手长期来看仍追赶不上。

在实体店上，三星也必须强势出击。

之前，三星仅在月销售额超过1.46万美元时才向零售店内的三星销售专员支付酬金，但过去一年左右，随着Oppo和Vico都采取了相似的措施，三星的销售门槛已经减半，零售消息人士说。

有消息人士还表示，三星正在独立开发金融产品——此举将有助于公司为消费者提供更流畅的销售过程，甚至提高利润率。

即便如此，竞争对手也没有坐以待毙，他们正进一步打入高端市场。

华为今年在印度市场推出了旗舰款手机P20 Pro，配有三摄像头，售价950美元，意欲直接与三星的S9一较高下。Vivo本月开始出售配有弹出式摄像头的NEX，售价约655美元。

“中国品牌陆续开始推出高端手机，以证明他们不仅仅是低端市场的强者，也是主要的创新者。”Counterpoint的Shah说。(小白)