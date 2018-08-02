沃尔玛“伊甸园”食品监测技术被控窃取商业机密

据外媒消息，周三一家来自硅谷的公司Zest Labs向沃尔玛提起了20亿美元的诉讼，指控这家零售巨头窃取了其公司延长农产品保质期和减少食物腐败的相关技术。

诉讼书中，沃尔玛被指窃取商业机密、不正当竞争、违反合同和其他不当商业行为。

据路透社报道，Zest Labs及其母公司在诉讼中称，沃尔玛为保持水果和蔬菜的新鲜度而研发的“伊甸园”技术在外观和功能上都与自己的最新技术一样。

Zest Labs表示，在去年11月前，该公司已与沃尔玛合作多年，共同致力于“保持食物的新鲜程度”。

该公司表示，今年3月，沃尔玛声称由自己的员工研发出了一个名为“伊甸园”的智能食品系统，是沃尔玛在公司属下的工程师之间所举办的一场友好的竞赛中所得到的结果。据了解，“伊甸园”智能食品系统的相关APP可帮助沃尔玛员工们更好地监控正在等待从配送中心运送到门店的新鲜果蔬，检查水果和蔬菜的瘀伤、变色和其它不适合销售的缺陷，最终还能够预测产品的保质期，以及食物何时会变质。这令Zest Labs方面很震惊。

起诉书称：“实际上，沃尔玛利用多年不受约束地获取原告的商业秘密、专有信息和技术，窃取了最新技术，并将其转化成沃尔玛自身财产而获利。”

沃尔玛表示将在法庭上对该投诉做出回应。

根据Zest Labs的数据显示，沃尔玛估计在未来五年内可以通过“伊甸园”技术节省20亿美元的食物浪费成本，并表示这家零售商在未来十年内将会把这数字提高至150亿美元

据报道，总部位于加利福尼亚州圣何塞的Zest Labs将在阿肯色州小石城的一家联邦法院提起该诉讼。