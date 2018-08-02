新浪科技> 创业 > 正文

小鹏汽车完成40亿元B+轮融资签约 投后估值近250亿元

小鹏汽车完成40亿元B+轮融资签约 投后估值近250亿元
2018年08月02日 10:18 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 8月2日上午消息，今日，小鹏汽车正式宣布完成签约总额40亿元人民币的B+轮融资，并获得春华资本、晨兴资本以及小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏的联合领投。除了多家老股东持续投资外，高瓴资本、K11、钟鼎创投等顶级投资方也首次现身，强力注资小鹏汽车。

　　本次B+轮融资协议完成后，小鹏汽车整个B轮融资达到62亿元，累计融资额超过100亿元。目前，小鹏汽车估值近250亿元。

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏

　　“我们将坚守基于中国场景和消费者驾驶习惯的自主创新之路，自动驾驶和智能网联是小鹏汽车的核心差异。只有持续为我们的用户和投资人创造长期价值，小鹏汽车才能不断的变大、变强。”小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示，“小鹏汽车的首款上市车型小鹏G3将于年内上市并在年底启动交付，我们有信心为小鹏汽车的首批用户交付高颜值、高品价比的高智能互联网汽车。”

　　春华资本集团董事长、知名经济学家胡祖六表示：“小鹏汽车是春华资本在新能源汽车领域的重要布局。互联网和AI的技术创新正在重塑汽车产业生态，并将极大地改变大众的驾驶和出行体验。我们非常期待和小鹏汽车的合作，也相信小鹏汽车有机会成为智能电动汽车产业最具潜力的明日之星。”

　　“我的投资理念是相信企业家精神、相信企业家。”晨兴资本创始合伙人刘芹表示，“我们相信何小鹏对智能汽车时代下产品及用户的洞察，也相信小鹏汽车与生俱来的互联网造车新基因。小鹏汽车从创立至今的快速发展，和以用户为中心的脚踏实地，坚定了我们的信心，从A+轮，B轮到B+轮，晨兴资本一直在加注投资小鹏汽车。”

　　今年1月29日，小鹏汽车在香港宣布B轮22亿人民币融资；2017年12月，小鹏汽车宣布A0、A1、A2三轮A+轮融资； 2017年5月，小鹏汽车A轮获得了由神州优车公司发起成立的优车产业基金领投 22亿元。此外，小鹏汽车的个人投资者还有58同城网创始人兼CEO姚劲波、大众点评创始人张涛、猎聘网创始人兼CEO戴科彬等互联网大佬。

　　本轮融资，小鹏汽车引进了包括春华资本、高瓴资本、K11和钟鼎创投等全新高质量投资方，此前的众多投资方也对公司前景继续看好并增加投资。

2018GMIC大会上小鹏G3正式启动预订2018GMIC大会上小鹏G3正式启动预订
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有