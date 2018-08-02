小鹏汽车完成40亿元B+轮融资签约 投后估值近250亿元

新浪科技讯 8月2日上午消息，今日，小鹏汽车正式宣布完成签约总额40亿元人民币的B+轮融资，并获得春华资本、晨兴资本以及小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏的联合领投。除了多家老股东持续投资外，高瓴资本、K11、钟鼎创投等顶级投资方也首次现身，强力注资小鹏汽车。

本次B+轮融资协议完成后，小鹏汽车整个B轮融资达到62亿元，累计融资额超过100亿元。目前，小鹏汽车估值近250亿元。

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏

“我们将坚守基于中国场景和消费者驾驶习惯的自主创新之路，自动驾驶和智能网联是小鹏汽车的核心差异。只有持续为我们的用户和投资人创造长期价值，小鹏汽车才能不断的变大、变强。”小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示，“小鹏汽车的首款上市车型小鹏G3将于年内上市并在年底启动交付，我们有信心为小鹏汽车的首批用户交付高颜值、高品价比的高智能互联网汽车。”

春华资本集团董事长、知名经济学家胡祖六表示：“小鹏汽车是春华资本在新能源汽车领域的重要布局。互联网和AI的技术创新正在重塑汽车产业生态，并将极大地改变大众的驾驶和出行体验。我们非常期待和小鹏汽车的合作，也相信小鹏汽车有机会成为智能电动汽车产业最具潜力的明日之星。”

“我的投资理念是相信企业家精神、相信企业家。”晨兴资本创始合伙人刘芹表示，“我们相信何小鹏对智能汽车时代下产品及用户的洞察，也相信小鹏汽车与生俱来的互联网造车新基因。小鹏汽车从创立至今的快速发展，和以用户为中心的脚踏实地，坚定了我们的信心，从A+轮，B轮到B+轮，晨兴资本一直在加注投资小鹏汽车。”

今年1月29日，小鹏汽车在香港宣布B轮22亿人民币融资；2017年12月，小鹏汽车宣布A0、A1、A2三轮A+轮融资； 2017年5月，小鹏汽车A轮获得了由神州优车公司发起成立的优车产业基金领投 22亿元。此外，小鹏汽车的个人投资者还有58同城网创始人兼CEO姚劲波、大众点评创始人张涛、猎聘网创始人兼CEO戴科彬等互联网大佬。

本轮融资，小鹏汽车引进了包括春华资本、高瓴资本、K11和钟鼎创投等全新高质量投资方，此前的众多投资方也对公司前景继续看好并增加投资。